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Даже свои не верили! В Англии забит сумасшедший гол через все поле (видео)

20 января, 08:32

Олег Люлька Олег Люлька

Шедевральным забитым мячом отличился вратарь "Ньюпорта" Том Кинг

Любопытный эпизод произошел в матче 23-го тура Второй английской лиги (четвертый по рангу дивизион страны) "Челтенхэм" – "Ньюпорт Каунти". На 11-й минуте голкипер гостей Том Кинг мощным ударом выбил мяч от своих ворот. В итоге мяч опустился практически в чужой штрафной, а затем после отскока перелетел через голкипера "Челтенхэма".

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Получился эффектный гол через все поле!

Забавно, что "Ньюпорт", сообщив о голе вратаря в Twitter, признался, что не смог разместить соответствующую гифку, так как не готовил файл с голкипером. В родном клубе Кинга даже представить не могли, что он способен забить...

Правда, гол 25-летнего рослого Кинга (194 см) в итоге победным для "изгнанников" не стал. В компенсированное время первого тайма Мэтти Блэр сравнял счет. Ничья – 1:1.

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Том Кинг

Том Кинг / Фото: Twitter

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После этого матча "Ньюпорт" занимает второе место в турнирной таблице своего дивизиона, набрав 40 очков. "Челтенхэм" находится на шестом месте с 37 пунктами.

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Источник: Сегодня|Спорт

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