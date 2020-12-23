Украинский вратарь подсиживает форвардов "Реала", забивая свои "сухие листы"

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин мог бы стать и нападающим. По крайней мере, он мог бы забивать голы с угловых. Свое мастерство вратарь сборной Украины показал на тренировки испанской команды. Ранее украинец установил рекорд "Реала", не выходя на поле.

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Во время тренировки Лунин находился за линией ворот и должен был попробовать забить гол. Украинец не стушевался и исполнил свой вариант "сухого листа" – закрутил мяч прямо в ворота, но только в дальний нижний угол. Пресс-служба "Реала" не удержалась и опубликовала видео в своем Instagram.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года. С того момента прошло 30 месяцев. За это время Андрей успел поиграть за "Реал" лишь на предсезонных сборах, а затем выступал по арендам – сначала в "Леганесе", затем в "Реал Вальядолид" и "Овьедо". За два с половиной сезона Лунин провел всего 29 матчей. При этом большинство из них – в низшей лиге Испании.

Также в текущем сезоне Лунин провел один матч в составе сборной Украины. В том поединке вратарь "Реала" допустил грубый ляп, стоивший нашей команде пропущенного мяча. Реакция на "привоз" Лунина: "Чудак выбежал за пивом, а кассу оставил открытой".

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