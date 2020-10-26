Гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео)

Неординарное событие произошло в чемпионате Румынии. Во встрече "Хунедоары" и "Куджира" в третьей лиге голкипер хозяев забил мяч и спас команду от поражения – 3:3. Причем, что примечательно, случилось это на восьмой (!) добавленной минуте. Ранее в Кубке Англии вратарь забил мяч на последней минуте и спас команду от вылета.

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События в поединке разворачивались, как на качелях. "Хунедоара" проигрывала со счетом 0:2, но в середине второго тайма сравняла счет. Затем пропустила пенальти на 89-й минуте и уступала 2:3. В концовке хозяева пошли на штурм, к которому подключился и вратарь. Именно Флориан Рац после навеса с фланга нанес спасительный удар головой на последних секундах и восстановил равновесие. Сразу после этого рефери дал финальный свисток. Радости игроков "Хунедоары" не было границ. Смотрите, как это случилось.

Вспомним, как выглядит лучший гол вратаря в истории футбола.

Смотрите, как в октябре сборная Румынии проиграла Австрии на своем поле в матче Лиги наций:

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