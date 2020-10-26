Українська
$ 28,29
33,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео)

26 октября, 12:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча

Неординарное событие произошло в чемпионате Румынии. Во встрече "Хунедоары" и "Куджира" в третьей лиге голкипер хозяев забил мяч и спас команду от поражения – 3:3. Причем, что примечательно, случилось это на восьмой (!) добавленной минуте. Ранее в Кубке Англии вратарь забил мяч на последней минуте и спас команду от вылета.

Реклама

События в поединке разворачивались, как на качелях. "Хунедоара" проигрывала со счетом 0:2, но в середине второго тайма сравняла счет. Затем пропустила пенальти на 89-й минуте и уступала 2:3. В концовке хозяева пошли на штурм, к которому подключился и вратарь. Именно Флориан Рац после навеса с фланга нанес спасительный удар головой на последних секундах и восстановил равновесие. Сразу после этого рефери дал финальный свисток. Радости игроков "Хунедоары" не было границ. Смотрите, как это случилось.

Вспомним, как выглядит лучший гол вратаря в истории футбола.

Смотрите, как в октябре сборная Румынии проиграла Австрии на своем поле в матче Лиги наций:

Реклама

Реклама

видео футбол чемпионат Румынии гол вратаря
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Руслан Ротань:
Руслан Ротань: "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась"Футбол
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейки
ПриватБанк ответил Ротаню на обвинения в краже денег из его ячейкиФутбол
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после успеха в Лиге наций
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после успеха в Лиге нацийФутбол
"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Зинченко завалил жену подарками: Седан показала миньона и единорога
Зинченко завалил жену подарками: Седан показала миньона и единорогаФутбол
Шапаренко признался, когда поверил в победу над Испанией и кто впечатлил из немцев
Шапаренко признался, когда поверил в победу над Испанией и кто впечатлил из немцевФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять