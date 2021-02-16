Что сделали снегопады и морозы с полем "Олимпийского", где 18 февраля играть "Динамо"

Агроном киевской арены пока доволен состоянием газона, но не может гарантировать, что все будет идеально

Морозы в Украине беспокоят соперника "Динамо" по 1/16 Лиги Европы "Брюгге". Бельгийцы думают отказаться от игры, если температура опустится ниже -15 градусов. О состоянии газона НСК "Олимпийский" накануне матча 18 февраля рассказал главный агроном арены Максим Стельмах. А "Брюгге" летит в Киев без тренера и трех игроков с COVID-19.

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НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Сейчас снега на поле нет, газон подогревается, температура поверхности +11...+13 градусов, несмотря на морозы -15, и даже -19 ночью. Конечно, если температура опустится и выпадут осадки, это может повлиять на качество газона. Но пока он находится в оптимальном состоянии, визуально улучшив вид после декабрьских матчей. Плотность травы увеличилась, и матч с "Брюгге" должны провести без экстраординарных ситуаций", – цитирует Стельмаха "Динамо".

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Правда, гарантировать, что все будет идеально, агроном не может: "Очень низкие температуры и осадки могут повлиять на качество поля, но в любом случае оно не мерзлое, стабильное и пригодное для качественного футбола".

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Встреча Лиги Европы в Киеве начнется в 19:55 18 февраля, а синоптики пока обещают на 20:00 четверга как раз -15 градусов. А по ходу матча температура может упасть еще ниже.

Ранее мы писали, что защитника "Динамо" осмотрели польские врачи.

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