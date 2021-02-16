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Коронавирус играет за "Динамо": "Брюгге" летит в Киев без тренера и трех игроков

16 февраля, 12:28

Олег Люлька Олег Люлька

Руководить действиями бельгийцев на "Олимпийском" будет наставник дубля

Подозрения по поводу вспышки коронавируса в "Брюгге" перед четверговым матчем 16 Лиги Европы с киевским "Динамо" на НСК "Олимпийский" подтвердились.

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Накануне бельгийская команда сдала тесты на коронавирус, результаты которых стали известны сегодня. Итак, COVID-19 диагностирован у главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана и его помощников. Но это еще не все.

Филипп Клеман

Филипп Клеман / Фото: Twitter

Также коронавирус обнаружен у футболистов "Брюгге" – Ханса Ванакена, Матея Митровича и Стефано Денсвила. При этом тест Шарля де Кетеларе, у которого были симптомы болезни, оказался отрицательным.

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Как сообщает официальный сайт "Брюгге", все игроки и тренеры команды с положительными результатами отправлены на карантин и в Киев, соответственно, не летят. А руководить бельгийской командой на НСК "Олимпийский" будет тренер "Брюгге" U-23 Рик Де Мил, которому будет ассистировать его помощник Тим Смолдерс.

Напомним, накануне матча с "Брюгге", который начнется 18 февраля в 19:55, "Динамо" обыграло "Олимпик" 3:1 в первом для себя официальном поединке года.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало в ЛЧ "Ференцварош"

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