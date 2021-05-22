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Бывший вратарь Барселоны умер в 46 лет

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 мая, 12:54
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Франсеск Арнау выигрывал с каталонцами чемпионат Испании в 1999 году, а последнее время работал спортивным директором в Овьедо
Арнау с Барсой выигрывал чемпионат Испании
Арнау с Барсой выигрывал чемпионат Испании / Фото: ФК Барселона

Бывший вратарь Барселоны и Малаги Франсеск Арнау, работавший в последнее время спортивным директором в Овьедо, ушел из жизни в возрасте 46 лет.

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Воспитанник Барселоны умер внезапно в субботу ранним утром. Каталонский клуб выразил соболезнования в связи со смертью Арнау.

Арнау был основным вратарем Барселоны в период с 1998 по 2001 год, провел 32 игры и становился чемпионом Испании в сезоне-1998/99. Затем перешел в Малагу, за которую сыграл 112 матчей.

В тренде

В 1998 году в составе молодежной сборной Испании вратарь выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира. Арнау завершил карьеру в 2011 году.

Ранее мы писали, что 18-летний футболист умер во время матча, не дождавшись врачей.

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