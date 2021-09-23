24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Бывший тренер Манчестера – во Второй лиге Украины. Кто этот смельчак?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
23 сентября, 20:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Теперь в украинском футболе будет весело. Именно такой стиль игры по душе новому главному тренеру клуба Карпаты Галич испанцу Карлосу Инарехосу
Карлос Инарехос подписывает контракт. Фото ФК Карпаты Галич
Карлос Инарехос подписывает контракт. Фото ФК Карпаты Галич

Сегодня футболистам клуба Карпаты Галич был представлен новый главный тренер. Им стал 37-летний испанский специалист Карлос Инарехос.

Читайте также: Украинский клуб представил новую форму с помощью полуголой красотки

Реклама

У него есть PRO-диплом УЄФА, степень психопедагогики и диплом магистра спортивной деятельности и здоровья. Карлос работал преподавателем в Федерации футбола Испании, директором академи "Китве Юнайтед" в Замбии, сообщает сайт Карпат.

В качестве тренера работал в испанских клубах – Аликанте (U-19), Мурсия, Артахонес, гибралтарском Манчестере, французском Мюлуз, кипрских командах Докса и Эрмис, а также в командах Аль-Гиляль (Саудовская Аравия), Аль-Агли (Катар), Аль-Шабаб (Саудовская Аравия).

"Моя футбольная философия – веселый футбол. Я хочу атаковать всегда. Футбол принадлежит болельщикам и я хочу, чтобы они наслаждались", – говорит Инарехос.

Реклама

Читайте также: Ультрас сорвали матч Кривбасс – Металлург. Фанат бегал за судьей с палкой

После восьми матчей Второй лиги Карпаты набрали 13 очков и занимают восьмое место.

вторая лига
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Ставки на бой
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Пятница, 24 сентября
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять