Бывший тренер Манчестера – во Второй лиге Украины. Кто этот смельчак?

Теперь в украинском футболе будет весело. Именно такой стиль игры по душе новому главному тренеру клуба Карпаты Галич испанцу Карлосу Инарехосу

Карлос Инарехос подписывает контракт. Фото ФК Карпаты Галич

Сегодня футболистам клуба Карпаты Галич был представлен новый главный тренер. Им стал 37-летний испанский специалист Карлос Инарехос.

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У него есть PRO-диплом УЄФА, степень психопедагогики и диплом магистра спортивной деятельности и здоровья. Карлос работал преподавателем в Федерации футбола Испании, директором академи "Китве Юнайтед" в Замбии, сообщает сайт Карпат.

В качестве тренера работал в испанских клубах – Аликанте (U-19), Мурсия, Артахонес, гибралтарском Манчестере, французском Мюлуз, кипрских командах Докса и Эрмис, а также в командах Аль-Гиляль (Саудовская Аравия), Аль-Агли (Катар), Аль-Шабаб (Саудовская Аравия).

"Моя футбольная философия – веселый футбол. Я хочу атаковать всегда. Футбол принадлежит болельщикам и я хочу, чтобы они наслаждались", – говорит Инарехос.

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После восьми матчей Второй лиги Карпаты набрали 13 очков и занимают восьмое место.