Колишній тренер Манчестера – у другій лізі чемпіонату України. Хто цей сміливець?

Тепер в українському футболі буде весело. Саме такий стиль гри до душі новому головному тренеру клубу Карпати Галич іспанцеві Карлосу Інарехосу

Карлос Інарехос підписує контракт. Фото ФК Карпати Галич

Сьогодні футболістам клубу Карпати Галич був представлений новий головний тренер. Ним став 37-річний іспанський фахівець Карлос Інарехос.

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У нього є PRO-диплом УЄФА, ступінь психопедагогіки і диплом магістра спортивної діяльності і здоров'я. Карлос працював викладачем у Федерації футболу Іспанії, директором академії "Кітве Юнайтед" у Замбії, повідомляє сайт Карпат.

В якості тренера працював в іспанських клубах – Аліканте (U-19), Мурсія, Артахонес, гібралтарському Манчестері, французькому Мюлуз, кіпрських командах Докса і Ерміс, а також в командах Аль-Гіляль (Саудівська Аравія), Аль-Аглі (Катар), Аль-Шабаб (Саудівська Аравія).

"Моя футбольна філософія – веселий футбол. Я хочу атакувати завжди. Футбол належить уболівальникам і я хочу, щоб вони насолоджувалися", – говорить Інарехос.

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Після восьми матчів Другої ліги Карпати набрали 13 очок і посідають восьме місце.