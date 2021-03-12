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Бывший игрок "Ливерпуля" перенес инфаркт

12 марта, 08:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марк Гонсалес доходил с мерсисайдцами до финала ЛЧ

36-летний чилийский полузащитник Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда. Об этом сообщает написала в соцсетях жена футболиста.

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"Любовь всей моей жизни, моя родственная душа, как же меня потрясла эта ситуация… Последние несколько ночей были ужасными. Дни, наполненные неопределенностью, это было действительно пугающе.

Я пишу это, потому что ты по-прежнему с нами, – это заставляет ценить каждый момент нашей семейной жизни. Удивительно, как все быстро может измениться. Жизнь может удивить и испытать нас, вселить страх, но с верой, силой и надеждой мы можем выйти из любого неприятного положения. Я хочу, чтобы ты был со мной всегда, Марк", – цитирует девушку As.

Гонсалес с "Ливерпулем" доходил до финала Лиги чемпионов-2006/07. А со сборной Чили выиграл Кубок Америки в 2016 году.

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футболист инфаркт Ливерпуль
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