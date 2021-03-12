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Колишній гравець "Ліверпуля" переніс інфаркт

12 березня, 08:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марк Гонсалес доходив з мерсисайдцями до фіналу ЛЧ

36-річний чилійський півзахисник Марк Гонсалес переніс інфаркт міокарда. Про це повідомляє написала в соцмережах дружина футболіста.

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"Любов всього мого життя, моя споріднена душа, як же мене потрясла ця ситуація... Останні кілька ночей були жахливими. Дні, наповнені невизначеністю, це дійсно лякає.

Я пишу це, тому що ти як і раніше з нами, – це змушує цінувати кожен момент нашого сімейного життя. Дивно, як все швидко може змінитися. Життя може здивувати і випробувати нас, вселити страх, але з вірою, силою і надією ми можемо вийти з будь-якого неприємного становища. Я хочу, щоб ти був зі мною завжди, Марк" , – цитує дівчину As .

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Гонсалес з "Ліверпулем" доходив до фіналу Ліги чемпіонів-2006/07. А зі збірною Чилі виграв Кубок Америки в 2016 році.

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футболіст інфаркт Ліверпуль
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