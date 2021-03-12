Колишній гравець "Ліверпуля" переніс інфаркт

36-річний чилійський півзахисник Марк Гонсалес переніс інфаркт міокарда. Про це повідомляє написала в соцмережах дружина футболіста.

Реклама

Читайте також: Футболіст з Луганська розповів, чому зрадив Батьківщину

"Любов всього мого життя, моя споріднена душа, як же мене потрясла ця ситуація... Останні кілька ночей були жахливими. Дні, наповнені невизначеністю, це дійсно лякає.

Я пишу це, тому що ти як і раніше з нами, – це змушує цінувати кожен момент нашого сімейного життя. Дивно, як все швидко може змінитися. Життя може здивувати і випробувати нас, вселити страх, але з вірою, силою і надією ми можемо вийти з будь-якого неприємного становища. Я хочу, щоб ти був зі мною завжди, Марк" , – цитує дівчину As .

В тренді Ізраїль проти стадіону Шухевича в Тернополі: реакція українського МЗС

Гонсалес з "Ліверпулем" доходив до фіналу Ліги чемпіонів-2006/07. А зі збірною Чилі виграв Кубок Америки в 2016 році.

Реклама

Читайте також: Експерта в студії привалило декораціями: моторошне відео

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама