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Эксперта в студии привалило декорациями: жуткое видео

11 марта, 21:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

За жизнь гостя студии стало страшно

Неприятный инцидент произошел во время прямого эфира с участием экспертов ESPN в Колумбии. На одного из экспертов в студии Карлоса Ордуса упала часть декорации. Деталь оказалась настолько тяжелой, что гость сложился под ней, как резиновый. К счастью, Ордус отделялся легкими ушибами, сообщает Footboom.

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Ранее мы писали, что "Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей. Репортер случайно включил фильтры в Facebook.

А Рафаэль Надаль не дал поспать журналисту на пресс-конференции. Смешной эпизод произошел после матча Australian Open несколько лет назад.

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Источник: Сегодня|Спорт

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