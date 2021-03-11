Футболист из Луганска рассказал, почему предал Родину

Известный в прошлом футболист Виктор Онопко, родившийся в Луганске, рассказал, почему он играл за сборную России, а не Украины.

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"Был развал Советского Союза. Была сборная СНГ. Бышовец вывел сборную из очень тяжелой группы на чемпионат Европы в Швеции. Тогда я уже был в "Спартаке", меня пригласили в сборную СНГ. Я поехал на Евро-92, сыграли три игры в группе. По возвращении ко мне подошел Колосков и сказал: "Хотел бы, чтобы ты играл за сборную России. Как ты на это смотришь?" Я ответил положительно.

Почему? До того, как я поехал играть за сборную СНГ, сборная Украины уже проводила какие-то товарищеские игры. Скажу честно: мне не поступило предложения играть за сборную Украины. Но если бы мне пришлось выбирать между Россией и Украиной, то думаю, что все равно принял бы предложение России, потому что играл в "Спартаке".

Приходилось играть и против Украины. В 1998 году мы проиграли в Киеве – 2:3, а я забил гол. Потом был тот знаменитый матч, когда сыграли в Москве вничью – 1:1. На 88-й минуте случился этот несчастный гол, когда Филимонов после удара Шевченко завалился с мячом в ворота", – сказал Онопко в интервью на ютуб-канале Сычев подкаст и Денис Казанский.

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Виктор Онопко родился 14 октября 1969 года. Выступал за "Шахтер", "Спартак", "Овьедо", "Райо Вальекано" и "Сатурн". За сборную России отыграл больше 100 матчей.

Смотрите обзор матча Украина – Россия – 3:2 и гол Онопко.

Как Шевченко похоронил Россию в Москве.

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