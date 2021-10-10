10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Букмекеры верят в успех чемпионов мира: расклады финала Лиги наций

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
10 октября, 14:12
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Аналитики считают, что у Франции больше шансов выиграть Лигу наций, но матч не обещает порадовать болельщиков обилием голов
Финал Лиги наций Испания vc Франция
Финал Лиги наций Испания vc Франция / Фото: UEFA.com

В воскресенье, 10 октября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоится финал Лиги наций: сборная Испании встретится с командой Франции. Решающий поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за нашей онлайн-трансляцией матча Испания – Франция.

Трансляцию матча
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Читайте также: Испания – Франция: во сколько и где смотреть финал Лиги наций

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Что думают букмекеры

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом сегодняшнего матча Францию: коэффициент на победу команды Дидье Дешама в основное время – 2.55, на ничью – 3.20, на победу Испании – 2.95.

В процентном соотношении вероятность победы следующая:

  • Победа Испании – 32%
  • Ничья – 30%
  • Победа Франции – 38%

Традиционно, когда встречаются равные по силам соперники, аналитики не прогнозируют результативный матч. Самый популярный счет в матче: 1:1 с коэффициентом 6.30, 0:1 в пользу Франции – 7.20, 1:0 победа Испании – 7.80.

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История противостояния

Сборные Испании и Франции провели между собой 41 матч. Баланс встреч команд:17 побед на счету Испании, 15 – у Франции, еще девять встреч завершились ничьей.

Последний матч сборные Испании и Франции сыграли четыре года назад, в 2017 году в товарищеском матче испанцы победили французов со счетом 2:0.

Главный тренер чемпионов мира Дидье Дешам прежде четыре раза выводил свою команду против сборной Испании: 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

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Для наставника испанцев Луиса Энрике встреча в финале Лиги наций станет первым свиданием с "синими".

Смотрите, как играли сборные Франции и Испании в финале чемпионата Европы-1984:

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12 окт

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1.83

3.78

4.72

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1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
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