Букмекери вірять в успіх чемпіонів світу: розклади фіналу Ліги націй

У неділю, 10 жовтня, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані відбудеться фінал Ліги націй: збірна Іспанії зустрінеться з командою Франції. Вирішальний поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за нашою онлайн-трансляцією матчу Іспанія – Франція.
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Що думають букмекери
Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом сьогоднішнього матчу Францію: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама в основний час – 2.55, на нічию – 3.20, на перемогу Іспанії – 2.95.
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У процентному співвідношенні ймовірність перемоги наступна:
- Перемога Іспанії – 32%
- Нічия – 30%
- Перемога Франції – 38%
Традиційно, коли зустрічаються рівні за силою суперники, аналітики не прогнозують результативний матч. Найпопулярніший рахунок у матчі: 1:1 з коефіцієнтом 6.30, 0:1 на користь Франції – 7.20, 1:0 перемога Іспанії – 7.80.
Історія протистояння
Збірні Іспанії та Франції провели між собою 41 матч. Баланс зустрічей команд: 17 перемог на рахунку Іспанії, 15 – у Франції, ще дев'ять зустрічей завершилися нічиєю.
Останній матч збірні Іспанії та Франції зіграли чотири роки тому, у 2017 році в товариському матчі іспанці перемогли французів з рахунком 2:0.
Головний тренер чемпіонів світу Дідьє Дешам раніше чотири рази виводив свою команду проти збірної Іспанії: 1 перемога, 1 нічия і 2 поразки.
Для наставника іспанців Луїса Енріке зустріч у фіналі Ліги націй стане першим побаченням з "синіми".
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