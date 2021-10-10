Букмекери вірять в успіх чемпіонів світу: розклади фіналу Ліги націй

Аналітики вважають, що у Франції більше шансів виграти Лігу націй, але матч не обіцяє порадувати уболівальників великою кількістю голів

Фінал Ліги націй Іспанія vc Франція / Фото: UEFA.com

У неділю, 10 жовтня, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані відбудеться фінал Ліги націй: збірна Іспанії зустрінеться з командою Франції. Вирішальний поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за нашою онлайн-трансляцією матчу Іспанія – Франція.

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Що думають букмекери

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом сьогоднішнього матчу Францію: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама в основний час – 2.55, на нічию – 3.20, на перемогу Іспанії – 2.95.

У процентному співвідношенні ймовірність перемоги наступна:

Перемога Іспанії – 32%

Нічия – 30%

Перемога Франції – 38%

Традиційно, коли зустрічаються рівні за силою суперники, аналітики не прогнозують результативний матч. Найпопулярніший рахунок у матчі: 1:1 з коефіцієнтом 6.30, 0:1 на користь Франції – 7.20, 1:0 перемога Іспанії – 7.80.

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Історія протистояння

Збірні Іспанії та Франції провели між собою 41 матч. Баланс зустрічей команд: 17 перемог на рахунку Іспанії, 15 – у Франції, ще дев'ять зустрічей завершилися нічиєю.

Останній матч збірні Іспанії та Франції зіграли чотири роки тому, у 2017 році в товариському матчі іспанці перемогли французів з рахунком 2:0.

Головний тренер чемпіонів світу Дідьє Дешам раніше чотири рази виводив свою команду проти збірної Іспанії: 1 перемога, 1 нічия і 2 поразки.

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Для наставника іспанців Луїса Енріке зустріч у фіналі Ліги націй стане першим побаченням з "синіми".

Дивіться як грали збірні Франції та Іспанії у фіналі чемпіонату Європи-1984: