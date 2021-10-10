Испания – Франция: во сколько и где смотреть финал Лиги наций

В воскресенье, 10 октября, сборные Испании и Франции определят сильнейшего в борьбе за титул победителя Лиги наций. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете

В финале Лиги наций сыграют сборные Испании и Франции / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоится финальный матч Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Испании и Франции. Начало поединка в 21:45 по Киеву. Мы ведем онлайн матча Испания – Франция на нашем сайте.

Где смотреть матч Испания – Франция:

"Футбол 1", live

OLL.TV (в подписке)

"Футбол 1", 11 октября, понедельник, 11:00 (повтор)

"Футбол 3", 11 октября, понедельник, 14:50 (повтор)

"Футбол 3", 12 октября, вторник, 11:45 (повтор)

"Футбол 3", 13 октября, среда, 09:50 (повтор)

"Футбол 1", 13 октября, среда, 20:15 (повтор)

"Футбол 2", 14 октября, четверг, 20:20 (повтор)

"Футбол 1", 15 октября, пятница, 15:20 (повтор)

На пути к финалу обе команды провели непростой турнирный путь. Испания выиграла квартет с Германией, Швейцарией и Украиной, а Франция стала первой в группе с Португалией, Хорватией и Швецией.

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В полуфинале Испания одолела чемпионов Европы итальянцев со счетом 2:1, прервав их невероятную серию без поражений.

Франция в полуфинале оказалась сильнее Бельгии – 3:2. В поединке чемпионы мира сумели совершить камбэк, ведь в первом тайме они проигрывали в два мяча, но смогли переломить ход матча после перерыва.

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Футболисты сборной Испании / Фото: Reuters

Финал в Лиге наций станет для Испании и Франции 42-м матчем в истории встреч этих сборных. Баланс противостояния команд:17 побед на счету Испании, 15 – у Франции, еще девять встреч завершились ничьей.

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом сегодняшнего матча Францию: коэффициент на победу команды Дидье Дешама в основное время – 2.60, на ничью – 3.20, на победу Испании – 2.95.