Испания – Франция: онлайн финала Лиги наций

В воскресенье, 10 октября, состоится финал Лиги наций: сборная Испании встретится с командой Франции. Следите за поединком с помощью нашей онлайн-трансляции

Матч пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В нашем онлайне будут доступны видео голов и обзор матча в режиме live.

ОНЛАЙН ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

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ПУТЬ К ФИНАЛУ

Испания выиграла квартет с Германией, Швейцарией и Украиной, а Франция стала первой в группе с Португалией, Хорватией и Швецией.

Далее в полуфинале Испания одолела чемпионов Европы итальянцев со счетом 2:1, прервав их феноменальную серию без поражений.

Франция в полуфинале оказалась сильнее Бельгии – 3:2. При этом после первого тайма чемпионы мира проигрывали в два мяча, но смогли переломить ход поединка после перерыва.

СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Испания и Франция проведут между собой 42-й матч в истории. 17 побед на счету Испании, 15 – у Франции, еще девять встреч завершились ничьей. Кстати, самым результативным поединком стала победа Испании в далеком 1929 году со счетом 8:1.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис Энрике: Наш план – оброняться за счет контроля мяча и забить. Мы хотим играть с мячом, потому что на поле он только один, и если он у нас есть, это увеличивает наши шансы. Мы хотим играть как можно дальше от наших ворот. Нам нужно придерживаться того, что у нас получается лучше всего, улучшать другие вещи и хорошо прессинговать, когда мяч будет у соперника. Мы должны создать проблемы для Франции.

Дидье Дешам: "Испанцы продолжают демонстрировать высокий уровень игры. У нас больше опыта, но это не дает нам никаких гарантий. Нам понадобятся все необходимые ингредиенты, чтобы выйти на поле и забрать трофей".

Тренировка сборной Франции перед матчем:

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом сегодняшнего матча Францию: коэффициент на победу команды Дидье Дешама в основное время – 2.60, на ничью – 3.20, на победу Испании – 2.95.

В процентном соотношении вероятность победы следующая: