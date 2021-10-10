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Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфика --
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Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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Зенит --
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Испания

21:45

Франция

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Испания – Франция: онлайн финала Лиги наций

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 октября, 12:30
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В воскресенье, 10 октября, состоится финал Лиги наций: сборная Испании встретится с командой Франции. Следите за поединком с помощью нашей онлайн-трансляции

Матч пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В нашем онлайне будут доступны видео голов и обзор матча в режиме live.

Трансляцию матча
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ОНЛАЙН ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

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ПУТЬ К ФИНАЛУ

Испания выиграла квартет с Германией, Швейцарией и Украиной, а Франция стала первой в группе с Португалией, Хорватией и Швецией.

Далее в полуфинале Испания одолела чемпионов Европы итальянцев со счетом 2:1, прервав их феноменальную серию без поражений.

Франция в полуфинале оказалась сильнее Бельгии – 3:2. При этом после первого тайма чемпионы мира проигрывали в два мяча, но смогли переломить ход поединка после перерыва.

СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Испания и Франция проведут между собой 42-й матч в истории. 17 побед на счету Испании, 15 – у Франции, еще девять встреч завершились ничьей. Кстати, самым результативным поединком стала победа Испании в далеком 1929 году со счетом 8:1.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис Энрике: Наш план – оброняться за счет контроля мяча и забить. Мы хотим играть с мячом, потому что на поле он только один, и если он у нас есть, это увеличивает наши шансы. Мы хотим играть как можно дальше от наших ворот. Нам нужно придерживаться того, что у нас получается лучше всего, улучшать другие вещи и хорошо прессинговать, когда мяч будет у соперника. Мы должны создать проблемы для Франции.

Дидье Дешам: "Испанцы продолжают демонстрировать высокий уровень игры. У нас больше опыта, но это не дает нам никаких гарантий. Нам понадобятся все необходимые ингредиенты, чтобы выйти на поле и забрать трофей".

Тренировка сборной Франции перед матчем:

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом сегодняшнего матча Францию: коэффициент на победу команды Дидье Дешама в основное время – 2.60, на ничью – 3.20, на победу Испании – 2.95.

В процентном соотношении вероятность победы следующая:

  • Победа Испании – 32%
  • Ничья – 30%
  • Победа Франции – 38%
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