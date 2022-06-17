Брат игрока Динамо пропал в Мариуполе

Сегодня футболисты киевского Динамо прошли медобследование перед стартом нового сезона. Свой первый официальный матч Динамо сыграет в Лиге чемпионов.
Защитник команды Никита Бурда рассказал о своих ощущениях после возвращения в Киев.
"Я вернулся домой вчера и уже застал воздушные тревоги. Первый раз было не по себе. Но очень скучал по дому, потому вернуться все равно приятно. Это самое лучшее место в мире, несмотря на любые тревоги".
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Также футболист признался, что война коснулась и его родных.
"Большая часть семьи в безопасности. Кроме моего двоюродного брата в Мариуполе. Более двух месяцев с ним нет связи, он считается пропавшим без вести", – заявил Бурда сайту Динамо.
Ранее мы сообщали, что бывшие футболисты Динамо пригнали из Гонконга машину скорой помощи для ВСУ.