Никаких пляжей! Динамо снова собирается играть ради Украины

Киевские динамовцы в конце июня сыграют еще два благотворительных матча в поддержку Украины. Соперники – представители швейцарского чемпионата

Вместо отдыха футболисты Динамо будут играть товарищеские матчи / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

Сезон украинские футболисты закончили матчем с Ирландией. Раньше сразу после последней игры они разъезжались в отпуск. Море, пляж... Но сейчас время другое. Война.

И после перерыва на матчи сборных киевское Динамо возобновит серию благотворительных игр.

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26 июня киевляне проведут поединок с ФК Ивердон Спорт (Швейцария). Клуб выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Швейцарии.

Встреча состоится на городском стадионе в Ивердон-ле-Бене. Начало – 17:00 по Киеву.

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А 29 июня Динамо сыграет против еще одного швейцарского клуба – Лозанна Спорт. Игра пройдет на арене "Стад де ля Тюильер", начало – 21:00.

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Надо отметить, что в рамках благотворительной серии "Match for Peace. Stop War in Ukraine!" с 12 апреля по 13 мая Динамо провело семь матчей в европейских городах.

Во время этих матчей и благодаря сопутствующим благотворительным мероприятиям и аукционам было собрано более 25 000 000 грн.

Напомним, уже в середине июля Динамо начнет свой путь в Лиге чемпионов. Киевляне уже узнали соперника по квалификации ЛЧ.