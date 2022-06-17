Брат гравця Динамо зник у Маріуполі

Захисник киян Микита Бурда зізнався, що його двоюрідний брат понад два місяці не виходить на зв'язок із Маріуполя

Микита Бурда не може зв'язатися з братом, який жив у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні футболісти київського Динамо пройшли медобстеження перед стартом нового сезону. Свій перший офіційний матч Динамо зіграє у Лізі чемпіонів.

Захисник команди Микита Бурда розповів про свої відчуття після повернення до Києва.

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"Я повернувся додому вчора і вже застав повітряні тривоги. Перший раз було не по собі. Але дуже сумував за домом, тому повернутися все одно приємно. Це найкраще місце у світі, незважаючи на будь-які тривоги".

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Також футболіст зізнався, що війна торкнулася його рідних.

"Більшість сім'ї в безпеці. Крім мого двоюрідного брата в Маріуполі. Понад два місяці з ним немає зв'язку, він вважається зниклим безвісти", – заявив Бурда сайту Динамо.

Микита Бурда / Фото: Getty Images

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Раніше ми повідомляли, що колишні футболісти Динамо пригнали з Гонконгу машину швидкої допомоги для ЗСУ.