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Бокс на футболе: главный тренер и звезда Интера устроили разборки на тренировке

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 мая, 19:24
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Антонио Конте и молодой аргентинский форвард Лаутаро Мартинес своеобразно помирились после конфликта в матче с Ромой накануне
Антонио Конте
Антонио Конте / Фото: Reuters

Несмотря на досрочное завоевание Скудетто, Интер продолжает уверенно побеждать в Италии. Правда, вчера во время матча с Ромой главный тренер Антонио Конте и нападающий Лаутаро Мартинес поссорились. Точнее, аргентинец выразил неудовольствие тем, что его заменили на 77-й минуте. При этом он появился на поле на 35-й минуте вместо Алексиса Санчеса.

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После матча Лаутаро попросил у наставника и команды прощение за свое поведение. А сегодня тренер и его подопечный прямо на тренировке устроили импровизированный боксерский поединок. Шоуменом же выступил другой форвард – бельгиец Ромелу Лукаку.

Смотрите вторую вариацию примирительных событий в миланском клубе.

К слову, Интер показал себя довольно веселым коллективом. Вот как Лукаку поздравили с 28-летием, которое он отмечает сегодня.

Кстати, говорят, что финансовые проблемы свежеиспеченных чемпионов могут вынудить их продать своих лидеров. На габаритного бельгийца Лукаку уже даже повесили ценник в 120 миллионов евро!

На прошлой неделе игроки Интера купались в шампанском и прыгали до упада.

Смотрите, как Интер вчера разобрался с Ромой в 36-м туре Серии А:

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