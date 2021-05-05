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Купались в шампанском и прыгали до упада! Интер гульнув в честь своего чемпионства

5 мая, 17:28

Елена Павлова Елена Павлова

Лучшая команда чемпионата Италии собралась на клубной базе и веселилась вместе с главным тренером Антонио Конте и президентом клуба Стивеном Чжаном

Миланский Интер в полном составе со спиртным и танцами отметил 19-й чемпионский титул команды в Серии А. Сегодня футболисты, тренеры и руководители клуба собрались на тренировочной базе в Аппиано Джентиле. Напомним, что Интер досрочно выиграл чемпионат Италии из-за осечке команды Малиновского.

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Игроки миланской команды, тренер Антонио Конте и президент "черно-синих" Стивен Чжан выпили шампанского по случаю победы в Серии А. А также искупали в нем партнеров. После чего все причастные к успеху пели, прыгали и фотографировались в чемпионских футболках.

Напомним, что после 34 матчей в чемпионате Италии у Интера 82 очка, у Аталанты, Милана и Ювентуса – по 69. И преследователи "нерадзурри" за четыре тура до завершения сезона потеряли даже математические шансы на титул.

Миланский клуб завоевал чемпионский трофей в Серии А впервые с сезона-2009/2010, и он стал 19-м в истории Интера.

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Интересно, что недавно Интер представил новую клубную эмблему, убрав с нее золото.

Смотрите, как Интер в последнем поединке чемпионата Италии обыграл Кротоне

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