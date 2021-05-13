Бокс на футболі: головний тренер і зірка Інтера влаштували розборки на тренуванні

Антоніо Конте і молодий аргентинський форвард Лаутаро Мартінес своєрідно помирилися після конфлікту в матчі з Ромою напередодні

Антоніо Конте / Фото: Reuters

Незважаючи на дострокове завоювання Скудетто, Інтер продовжує впевнено перемагати в Італії. Правда, вчора під час матчу з Ромою головний тренер Антоніо Конте і нападник Лаутаро Мартінес посварилися. Точніше, аргентинець висловив незадоволення тим, що його замінили на 77-й хвилині. При цьому він з'явився на полі на 35-й хвилині замість Алексіса Санчеса.

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Після матчу Лаутаро попросив у наставника і команди вибачення за свою поведінку. А сьогодні тренер і його підопічний прямо на тренуванні влаштували імпровізований боксерський поєдинок. Шоуменом же виступив інший форвард – бельгієць Ромелу Лукаку.

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До слова, Інтер показав себе досить веселим колективом. Ось як Лукаку привітали з 28-річчям, яке він відзначає сьогодні.

До речі, кажуть, що фінансові проблеми свіжоспечених чемпіонів можуть змусити їх продати своїх лідерів. На габаритного бельгійця Лукаку вже навіть повісили цінник у 120 мільйонів євро!

Минулого тижня гравці Інтера купалися в шампанському й стрибали до упаду.

Дивіться, як Інтер вчора розібрався з Ромою в 36-му турі Серії А: