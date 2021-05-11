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Премии по-итальянски: футболистов Интера после чемпионства лишают двух зарплат

11 мая, 09:58

Олег Люлька Олег Люлька

Вместо того чтобы финансово вознаградить игроков за завоевание чемпионского титула Серии А, руководство попросило их отдать по два месячных оклада клубу

Лидер Интера - Ромелу Лукаку

Лидер Интера - Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

Интересное "поощрение" после завоевания чемпионства Италии-2021 получили от руководства клуба футболисты миланского Интера. Им не дадут денег – а, наоборот, у них заберут.

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Игроков Интера попросили отказаться от зарплаты на два месяца, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, президент миланского клуба Стивен Чжан встретился с футболистами и попросил их отказаться от зарплаты на два месяца из-за финансового кризиса в клубе на фоне пандемии коронавируса. Сообщается, что каждый игрок будет решать вопрос индивидуально и может встретиться с руководством Интера в ближайшие дни.

Интер – чемпион Италии-2021

Интер – чемпион Италии-2021 / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

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Напомним, Интер стал чемпионом Италии, завоевав 19-е скудетто в истории. При этом "нерадзурри" прервали гегемонию Ювентуса, который завоевывал золотые медали в девяти предыдущих сезонах Серии А.

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Ранее мы писали, что экс-коуч Интера Жозе Моуринью на год станет самым высокооплачиваемым тренером в Италии. За первый сезон в Роме он получит 16 млн евро – 7,5 млн от самих римлян, а 8,5 млн – от своего бывшего клуба Тоттенхэма.

Смотрите, как Интер разгромил Сампдорию 5:1

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