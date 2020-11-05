Блохину – 68! Беланов грандиозно поздравил друга

Именно Блохина, а не Шеву, Беланов сегодня назвал лучшим футболистом страны. А еще сказал ему спасибо за 1986-й

Обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов более чем уважительно поздравил с днем рождения своего друга – обладателя "Золотого мяча"-1975 Олега Блохина, которому 5 ноября исполнилось 68 лет. В посте, опубликованном в Facebook, Беланов назвал Блохина "лучшим футболистом нашей страны". Притом, что, помимо этих двух легенд, "Золотой мяч" выигрывал еще один украинец – Андрей Шевченко.

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"5 ноября отмечает свой день рождения лучший футболист нашей страны, человек, входящий в список топ-игроков мира, Легенда и кумир миллионов, мой друг и наставник Олег Блохин! Величайший мастер игры, обладатель множества титулов и рекордов, человек стальной воли и характера на поле и любящий отец в своей прекрасной семье! Благодарю тебя за нашу долгую дружбу, за наши прекрасные времена в клубе и сборной, за наши вечера в кругу друзей с воспоминаниями и дружескими шутками, а еще за мой результативный пас в Мексике в игре против канадцев (ну ты знаешь, о чем я)"

"Здоровья тебе, мой друг, радости в кругу прекрасной семьи, благополучия твоему гостеприимному дому и бесконечной народной любви! Виват, Король, Виват!" – написал в адрес Олега Блохина на своей странице в соцсетях Игорь Беланов, в сентябре отметивший свое 60-летие

Добавим, что, выражая благодарность Блохину за матч против канадцев в Мексике, Беланов имел в виду поединок сборной СССР на ЧМ-1986, выигранный 2:0. Тогда, после передачи Беланова с фланга, Блохин сделал отчаянный рывок за мячом и в падении забил гол, но сделал это ценой травмы, из-за которой тут же был вынужден покинуть поле.

За ту самоотверженность, которая помогла сборной СССР открыть счет в матче с Канадой и вместе с тем принесла ассист в копилку Беланова, последний и говорит сегодня Блохину спасибо.

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Напомним, что накануне "Динамо" чуть было не сделало подарок своему бывшему игроку и тренеру Блохину, едва не сыграв вничью с "Барселоной" на "Камп Ноу".

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