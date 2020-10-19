Блохин против Роналду: легендарный украинец претендует на звание лучшего в истории

Легенда киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Блохин претендует на звание лучшего левого нападающего в истории по версии France Football. Напомним, что авторитетное французское издание продолжает публиковать списки футболистов, которые претендуют на попадание в символическую сборную всех времен.

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Сегодня журналисты France Football назвали имена 10 игроков, которые поспорят за титул "лучшего левого нападающего". В списке оказался лишь один действующий игрок – форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого пять "Золотых мячей". А среди его конкурентов – украинец Олег Блохин, становившийся лучшим футболистом в 1975 году.

Олег Блохин / Фото: Getty Images

Лучшие левые нападающие:

Олег Блохин Криштиану Роналду Драган Джаич Райан Гиггз Тьерри Анри Ривалдо Роберто Ривелино Роналдиньо Карл-Хайнц Румменигге Христо Стоичков

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Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

После оглашения всех претендентов France Football определит команду мечты по схеме 3-4-3, которая будет названа в декабре. Лучших игроков определит жюри, которое ежегодно голосует за обладателя награды "Золотой мяч", но в этом году приз лучшему игроку года отменили из-за коронавируса.

Смотрите, как Олега Блохина везли на инвалидной коляске

Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

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