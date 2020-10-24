Без шести игроков с COVID-19 сборная Украины дожала Ирландию в отборе на Евро

Женская сборная Украины по футболу продолжает борьбу за путевку на чемпионат Европы 2022 года. В Киеве в рамках своей отборочной группы I "сине-желтые" дожали Ирландию, с которой ведут борьбу на второе место, – 1:0. И добыли уже третью кряду победу, хотя из-за положительных тестов на COVID-19 шесть футболисток остались вне заявки. В прошлом туре украинские футболистки не пощадили Грецию.

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Фото УАФ

Единственный мяч в этой встрече был забит на 25-й минуте. После быстрой контратаки украинок О'Горман, прерывала передачу с левого фланга, но ошиблась и переправила мяч в собственные ворота. На 33- минуте ирландки могли отыграться с пенальти, который назначили за нарушение Шматко в своей штрафной. Но капитан гостей Маккейб мощным выстрелом с 11-ти метров попала в перекладину.

Реклама Сборная Украины / Фото: УАФ

Украина – Ирландия – 1:0

Гол: О'Горман, 25, автогол.

На 33 минуте Маккейб не реализовала пенальти.

Украина: Санина, Панцулая (А. Воронина, 46, Петрик, 70), Шматко Портной Филенко, Калинина (Кунина, 46), Бойченко (Малахова, 90+1), Козлова (Г. Воронина, 90+4), Андрущак, Апанащенко (к), Химич.

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После этой победы наша команда набрала 9 очков в шести встречах и поднялась на третье место в турнирной таблице. Отставание от идущей второй сборной Ирландии – 4 балла, но у украинок еще есть матч в запасе. В следующем туре Украина сыграет на выезде с Грецией. И должна побеждать в обоих матчах, чтобы обойти в таблице Ирландию.

Группа I

27.10.2020 Греция – Украина

28.11.2020 Германия – Греция

01.12.2020 Украина – Черногория

01.12.2020 Ирландия – Германия

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Фото УАФ

Напомним, что из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в финальную стадию попадут 15. К хозяйке турнира Англии присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые сборные. Еще шесть вторых коллективов разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Напомним, что из-за пандемии финальная часть женского чемпионата Европы была перенесена и пройдет в Англии с 6-го по 31 июля 2022 года.

Ранее мы также сообщали, что украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов.

Смотрите, как мужская сборная Украины выиграла у Испании

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