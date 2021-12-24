Бенфика Яремчука с треском вылетела из Кубка Португалии

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не помог своей команде обыграть принципиального соперника и сам едва не заработал удаление

Роман Яремчук vs Тареми / Фото: Getty Images

В центральном матче 1/8 финала Кубка Португалии встречались Порту и Бенфика. Наставник "орлов" Жорже Жезуш оставил украинского форварда на скамейке запасных и, возможно, пожалел о своем решении.

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Уже после первой 45-минутки Бенфика "горела" 0:3. В составе Порту дублем отличился Эванилсон, а еще один гол забил Витинья.

В конце первого тайма удаление заработал герой матча бразилец Эванилсон, оставив свою команду в меньшинстве.

После перерыва главный тренер Бенфики выпустил Яремчука и Эвертона. Украинец имел несколько моментов отправить мяч в сетку ворот Порту, но вратарь хозяев был на высоте.

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А на 73-й минуте матча Яремчук едва не заработал удаление. В игровом эпизоде украинец сначала толкнул нападающего Порту Тареми в спину, а затем еще ударил иранца пинком под зад.

Yaremchuk foi poupado. Primeiro provoca Marchesin e Uribe, tendo pouco depois agredido Taremi. Foi um roubo épico. pic.twitter.com/QH32wV9Ety — 2 (@cartilhaReborn) December 23, 2021

Арбитр пожалел Романа и показал только желтую карточку за неспортивное поведение.

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"Орлы" так и не воспользовались своим игровым преимуществом и с треском вылетели с Кубка Португалии на стадии 1/8 финала.

Кубок Португалии, 1/8 финала

Порту – Бенфика – 3:0

Голы: Эванилсон, 1,31, Витинья, 7

Удаления: Эванилсон, 45+2 – Отаменди, 90+4

ОБЗОР МАТЧА

Напомним, что ранее Роман Яремчук провел самый лучший матч в карьере. В поединке против Маритиму украинец забил гол и отдал результативную передачу.