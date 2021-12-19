Яремчук провел лучший матч в свои 26 лет: видео феерии

Украинский нападающий отметился голом и результативной передачей в поединке, который завершился победой его Бенфики над Маритиму с разгромным счетом 7:1

Роман Яремчук феерит / Фото: Reuters

27 ноября основному форварду сборной Украины Роману Яремчуку исполнилось 26 лет. И то, что он выдал в воскресенье, 19 декабря, можно назвать лучшим перформансом в исполнении футболиста после того, как он повзрослел на год.

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Бенфика с помощью Романа Яремчука разгромила Маритиму – 7:1. При этом украинец забил сам и отдал голевую передачу на Рафу Силву.

Это первые результативные действия экс-динамовца в чемпионате Португалии с 25 сентября – тогда он сделал дубль в ворота Витории Гимараэш (3:1).

ГОЛ ЯРЕМЧУКА

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АССИСТ ЯРЕМЧУКА

Если учесть, что буквально 8 декабря Яремчук своим голом огорчил Динамо в ЛЧ, то можно утверждать, что после продолжительной голевой засухи Роман под конец года снова ожил.

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"Я доволен всем, включая работу нападающих", – сказал после разгрома Маритиму тренер Бенфики Жоржи Жезуш.

Чемпионат Португалии. 15 тур

Бенфика – Маритиму – 7:1

Голы: Нуньес (3, 18). Жильберто (34), Силва (48), Яремчук (57), Рамос (78), Сеферович (90+1) – Алипур (81)

Яремчук был заменен на 77-й минуте при счете 5:0

Добавим, что Бенфика Романа Яремчука набрала в чемпионате Португалии 37 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице, отставая на четыре балла от Порту и Спортинга.