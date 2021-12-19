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Зинченко побил рекорд двух тысячелетий

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
19 декабря, 19:44
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Благодаря воскресной победе над Ньюкаслом со счетом 4:0 Манчестер Сити Александра Зинченко добился исторического достижения
Зинченко вошел в историю
Зинченко вошел в историю / Фото: Getty Images

Победа над Ньюкаслом 4:0 в матче 18-го тура чемпионата Англии стала для Манчестер Сити уже 34-й в АПЛ за 2021 год.

Таким образом команда Пепа Гвардиолы установила рекорд по числу побед за календарный год в высшем английском футбольном дивизионе, превзойдя показатель Ливерпуля, выигравшего 33 матча в АПЛ за 1982 год.

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Отметим, что чемпионат Англии проводится уже 133 года – с 1888 года.

О рекорде "горожан" сообщает Sky Sports.

При этом МанСити еще может улучшить свой рекорд, ведь до конца 2021-го проведет в английской Премьер-лиге еще две игры – с Лестером (26 декабря дома) и Брентфордом (29 декабря на выезде).

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Напомним, в победном для МанСити выездном матче с Ньюкаслом (4:0) Александр Зинченко отметился результативной передачей на Рияда Мареза, сделавшего счет 3:0. Таким образом украинец записал в свой актив первый голевой пас в АПЛ, начиная с 10 февраля 2019 года, когда он сделал два ассиста в игре с Челси (6:0).

Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото: Reuters

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НЬЮКАСЛ – МАНСИТИ – 0:4
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