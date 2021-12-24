Бенфіка Яремчука з тріском вилетіла із Кубка Португалії

Форвард збірної України Роман Яремчук не допоміг своїй команді обіграти принципового суперника і сам мало не заробив вилучення

Роман Яремчук vs Таремі / Фото: Getty Images

У центральному матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії зустрічалися Порту та Бенфіка. Наставник "орлів" Жорже Жезуш залишив українського форварда на лаві запасних та, можливо, пошкодував про своє рішення.

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Вже після першої 45-хвилинки Бенфіка "горіла" 0:3. У складі Порту дублем відзначився Еванілсон, а ще один гол забив Вітінья.

Наприкінці першого тайму вилучення заробив герой матчу бразилець Еванілсон, залишивши свою команду у меншості.

Після перерви головний тренер Бенфіки випустив Яремчука та Евертона. Українець мав кілька моментів відправити м'яч у сітку воріт Порту, але воротар господарів був на висоті.

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А на 73-й хвилині матчу Яремчук мало не заробив вилучення. В ігровому епізоді українець спочатку штовхнув нападника Порту Таремі в спину, а потім ще вдарив іранця стусаном під зад.

Yaremchuk foi poupado. Primeiro provoca Marchesin e Uribe, tendo pouco depois agredido Taremi. Foi um roubo épico. pic.twitter.com/QH32wV9Ety - 2 (@cartilhaReborn) December 23, 2021

Арбітр пошкодував Романа і показав лише жовту картку за неспортивну поведінку.

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"Орли" так і не скористалися своєю ігровою перевагою і з тріском вилетіли з Кубка Португалії на стадії 1/8 фіналу.

Кубок Португалії, 1/8 фіналу

Порту – Бенфіка – 3:0

Голи: Еванілсон, 1,31, Вітінія, 7

Вилучення: Еванілсон, 45+2 – Отаменді, 90+4

ОГЛЯД МАТЧУ

Нагадаємо, що раніше Роман Яремчук провів найкращий матч у кар'єрі. У поєдинку проти Марітіму українець забив гол та віддав результативну передачу.