Бенфіка Яремчука з тріском вилетіла із Кубка Португалії

У центральному матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії зустрічалися Порту та Бенфіка. Наставник "орлів" Жорже Жезуш залишив українського форварда на лаві запасних та, можливо, пошкодував про своє рішення.
Читайте також: Шеві на допомогу купують росіянина з одним голом за сезон
Вже після першої 45-хвилинки Бенфіка "горіла" 0:3. У складі Порту дублем відзначився Еванілсон, а ще один гол забив Вітінья.
Далі по темі
Наприкінці першого тайму вилучення заробив герой матчу бразилець Еванілсон, залишивши свою команду у меншості.
Після перерви головний тренер Бенфіки випустив Яремчука та Евертона. Українець мав кілька моментів відправити м'яч у сітку воріт Порту, але воротар господарів був на висоті.
А на 73-й хвилині матчу Яремчук мало не заробив вилучення. В ігровому епізоді українець спочатку штовхнув нападника Порту Таремі в спину, а потім ще вдарив іранця стусаном під зад.
Yaremchuk foi poupado. Primeiro provoca Marchesin e Uribe, tendo pouco depois agredido Taremi. Foi um roubo épico. pic.twitter.com/QH32wV9Ety- 2 (@cartilhaReborn) December 23, 2021
Арбітр пошкодував Романа і показав лише жовту картку за неспортивну поведінку.
"Орли" так і не скористалися своєю ігровою перевагою і з тріском вилетіли з Кубка Португалії на стадії 1/8 фіналу.
Кубок Португалії, 1/8 фіналу
Порту – Бенфіка – 3:0
Голи: Еванілсон, 1,31, Вітінія, 7
Вилучення: Еванілсон, 45+2 – Отаменді, 90+4
ОГЛЯД МАТЧУ
Нагадаємо, що раніше Роман Яремчук провів найкращий матч у кар'єрі. У поєдинку проти Марітіму українець забив гол та віддав результативну передачу.