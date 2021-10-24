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Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
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Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
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Барселона против Реала. Кто фаворит главного противостояния мирового футбола

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 октября, 14:46
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Слово экспертам букмекерских контор: они видят поединок практически равным, и прогнозируют большое количество голов
Барселона - небольшой фаворит матча c с Реалом на домашней арене
Барселона - небольшой фаворит матча c с Реалом на домашней арене / Фото: Reuters

Сегодня в 17:15 на стадионе Камп Ноу будет дан стартовый свисток знаменитому Эль-Класико. Барселона принимает своего принципиального соперника – Реал.

Кто фаворит? Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным. Коэффициенты на победу Барселоны и Реала почти не отличаются.

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Ниже – таблица котировок на Эль-Класико за три часа до его начала.

БарселонаНичьяРеал
Parimatch2.503.752.70
1xbet2.563.782.77
Vbet2.523.772.73
Favbet2.523.752.71
Marsbet2.543.752.75
Fan Sport2.553.782.77
WillHill2.503.602.70
Bet 3652.453.602.70
Bwin2.503.602.60

Барселона – Реал онлайн трансляция: видео-повторы, фото со стадиона Камп Ноу, комментарии ключевых моментов игры.

Также эксперты считают, что сегодняшний матч будет "на больше" – т.е. болельщики увидят три или больше голов. Коэффициент на это – 1.62. Котировка на "меньше" – 2.39.

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Не пропустите! Барселона – Реал где смотреть трансляцию матча: расписание каналов, которые покажут поединок в прямом эфире.

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1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
11
9:22
8
13
Львов
12
8:20
7
14
Минай
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7
15
Черноморец
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7
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