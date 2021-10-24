Барселона проти Реала. Хто фаворит головного протистояння світового футболу

Сьогодні о 17:15 на стадіоні Камп Ноу буде дано стартовий свисток знаменитому Ель Класіко. Барселона приймає свого принципового суперника – Реал.
Хто фаворит? Аналітики букмекерських контор вважають матч практично рівним. Коефіцієнти на перемогу Барселони і Реала майже не відрізняються.
Нижче – таблиця котирувань на Ель Класіко за три години до його початку.
Далі по темі
|Барселона
|Нічия
|Реал
|Parimatch
|2.50
|3.75
|2.70
|1xbet
|2.56
|3.78
|2.77
|Vbet
|2.52
|3.77
|2.73
|Favbet
|2.52
|3.75
|2.71
|Marsbet
|2.54
|3.75
|2.75
|Fan Sport
|2.55
|3.78
|2.77
|WillHill
|2.50
|3.60
|2.70
|Bet 365
|2.45
|3.60
|2.70
|Bwin
|2.50
|3.60
|2.60
Барселона – Реал онлайн трансляція: відео-повтори, фото зі стадіону Камп Ноу, коментарі ключових моментів гри.
Також експерти вважають, що сьогоднішній матч буде "на більше" – тобто вболівальники побачать три або більше голів. Коефіцієнт на це – 1.62. Котирування на "менше" – 2.39.
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