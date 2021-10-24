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Рух --
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Ворскла --
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Колос --
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Зоря --
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Львів --
Десна --
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Інгулець --
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6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
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Динамо --
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Баварія --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
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Ювентус --
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Мілан --
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3 листопада 19:45
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Шахтар --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
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Спортинг --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Барселона проти Реала. Хто фаворит головного протистояння світового футболу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 жовтня, 14:46
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Слово експертам букмекерських контор: вони бачать поєдинок практично рівним, і прогнозують велику кількість голів
Барселона - невеликий фаворит матчу c з Реалом на домашній арені
Барселона - невеликий фаворит матчу c з Реалом на домашній арені / Фото: Reuters

Сьогодні о 17:15 на стадіоні Камп Ноу буде дано стартовий свисток знаменитому Ель Класіко. Барселона приймає свого принципового суперника – Реал.

Хто фаворит? Аналітики букмекерських контор вважають матч практично рівним. Коефіцієнти на перемогу Барселони і Реала майже не відрізняються.

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Нижче – таблиця котирувань на Ель Класіко за три години до його початку.

Барселона Нічия Реал
Parimatch2.503.752.70
1xbet2.563.782.77
Vbet2.523.772.73
Favbet2.523.752.71
Marsbet2.543.752.75
Fan Sport2.553.782.77
WillHill2.503.602.70
Bet 3652.453.602.70
Bwin2.503.602.60

Барселона – Реал онлайн трансляція: відео-повтори, фото зі стадіону Камп Ноу, коментарі ключових моментів гри.

Також експерти вважають, що сьогоднішній матч буде "на більше" – тобто вболівальники побачать три або більше голів. Коефіцієнт на це – 1.62. Котирування на "менше" – 2.39.

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Не пропустіть! Барселона – Реал де дивитися трансляцію матчу: розклад каналів, які покажуть поєдинок в прямому ефірі.

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