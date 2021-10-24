Барселона – Реал: де дивитися трансляцію матчу

Список каналів, які покажуть легендарне Ель-Класико у прямому ефірі

Барселона приймає Реал на Камп Ноу / Фото: Reuters

Принципові суперники Барселона і Реал сьогодні зустрічаються в чемпіонаті Іспанії. Головний матч для уболівальників всього світу стартує о 17:15.

Барселона – Реал онлайн трансляція: відеоповтори, фото зі стадіону Камп Ноу, коментарі ключових моментів гри.

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В Україні матч у прямому ефірі покаже сервіс MEGOGO.

Дивитися пряму трансляцію матчу Барселона – Реал можна на супутникових каналах:

Arena Sport 1 (Словенія)

Arena Sport 6 (Хорватія)

Digi Sport 1 (Румунія)

Eleven Sports 1 (Бельгія, Польща, Португалія)

MAX Sport 4 (Болгарія)

Nova Sport 3 (Чехія)

ONE Sport (Ізраїль)

PrimeTel 2 (Кіпр)

SuperSport 1 (Албанія)

TSN Malta 4 (Мальта)

Що ще дивитися

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