24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Барселона – Реал: де дивитися трансляцію матчу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 жовтня, 14:16
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Список каналів, які покажуть легендарне Ель-Класико у прямому ефірі
Барселона приймає Реал на Камп Ноу
Барселона приймає Реал на Камп Ноу / Фото: Reuters

Принципові суперники Барселона і Реал сьогодні зустрічаються в чемпіонаті Іспанії. Головний матч для уболівальників всього світу стартує о 17:15.

Барселона – Реал онлайн трансляція: відеоповтори, фото зі стадіону Камп Ноу, коментарі ключових моментів гри.

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В Україні матч у прямому ефірі покаже сервіс MEGOGO.

Дивитися пряму трансляцію матчу Барселона – Реал можна на супутникових каналах:

  • Arena Sport 1 (Словенія)
  • Arena Sport 6 (Хорватія)
  • Digi Sport 1 (Румунія)
  • Eleven Sports 1 (Бельгія, Польща, Португалія)
  • MAX Sport 4 (Болгарія)
  • Nova Sport 3 (Чехія)
  • ONE Sport (Ізраїль)
  • PrimeTel 2 (Кіпр)
  • SuperSport 1 (Албанія)
  • TSN Malta 4 (Мальта)

Що ще дивитися

Сьогодні будуть ще два цікаві матчі, онлайни яких доступні на нашому сайті:

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  1. Динамо – Дніпро-1, чемпіонат України, старт о 17:00
  2. Манчестер Юнайтед – Ліверпуль, чемпіонат Англії, старт о 18:30

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Сьогодні

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Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

Сьогодні

18:30

Ліверпуль

3.08

3.78

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
11
9:22
8
13
Львів
12
8:20
7
14
Минай
10
6:12
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
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