Барселона – Реал: онлайн знаменитого Эль-Класико

Все самое интересное о главном поединке мирового футбола в воскресенье – в режиме онлайн. Повторы голов, яркие фото со стадиона Камп Ноу, комментарии ключевых моментов

Сегодня – важный день для болельщиков по всему миру. Сегодня – легендарное дерби Эль-Класико. На стадионе Камп Ноу состоится поединок Барселона – Реал. Начало – в 17:15.

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ ОНЛАЙН

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Барселона

Барселона в этом сезоне в кризисе. Месси ушел, ушли и результаты. На данный момент клуб занимает очень непривычное для себя место за пределами зоны еврокубков – лишь восьмая строчка в турнирной таблице Примеры.

В восьми стартовых играх сезона в чемпионате Испании Барселона одержала четыре победы, три раза сыграла вничью и один раз проиграла.

В Лиге чемпионов Барселона – лишь третья в группе Е. В последнем матче каталонцы обыграли киевское Динамо со счетом 1:0.

Как Барселона готовилась к матчу с Реалом:

Потери. Четыре футболиста не смогут помочь сегодня хозяевам. В составе Барселоны из-за повреждений не сыграют защитник Рональд Араухо, атакующий полузащитник Педри, нападающие Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт.

Реал

Реал в турнирной таблице Примеры идет на третьем месте. Однако у команды Карлос Анчелотти меньше игр, чем у лидеров. Победа сегодня отправит Реал на первое место.

В Лиге чемпионов Реал идет на втором месте в группе D. В последней игре мадридцы нанесли крупное поражение донецкому Шахтеру – 5:0.

Как футболисты Реала готовились к матчу с Барселоной:

Потери. Пятеро футболистов Реала не смогут сегодня сыграть с Барселоной. Повреждения у капитана Марсело, защитников Дани Карвахаля, Ферлана Менди, полузащитника Дани Себальоса, нападающего Гарета Бейла.

Ориентировочные составы

По мнению испанских экспертов из издания Marca, Барселона сегодня сыграет с расстановкой 4-3-3, с Ансу Фати, Фелипе Коутиньо и Мемфисом Депайем в атаке.

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Реал, вероятно, сыграет по схеме 4-4-2. В нападении могут появиться набравший потрясающую форму Карим Бензема и молодой Винисиус Жуниор.

Кто фаворит. Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным. Коэффициент на победу Барселоны (2.55) и Реала (2.65) почти не отличаются. Котировка на ничью – 3.75.

Также эксперты считают, что сегодняшний матч будет "на больше" – т.е. болельщики увидят три или больше гола. Коэффициент на это – 1.62. Котировка на "меньше" – 2.39.

Где смотреть матч

В Украине матч в прямом эфире покажет сервис MEGOGO.

Также смотреть трансляцию матча Барселона – Реал можно на спутниковых каналах:

Arena Sport 1 (Словения)

Arena Sport 6 (Хорватия)

Digi Sport 1 (Румыния)

Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)

MAX Sport 4 (Болгария)

Nova Sport 3 (Чехия)

ONE Sport (Израиль)

PrimeTel 2 (Кипр)

SuperSport 1 (Албания)

TSN Malta 4 (Мальта)

Что еще смотреть

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