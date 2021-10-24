24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Барселона – Реал: где смотреть трансляцию матча

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 октября, 14:16
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Список каналов, которые покажут легендарное Эль-Класико в прямом эфире
Барселона принимает Реал на Камп Ноу
Барселона принимает Реал на Камп Ноу / Фото: Reuters

Принципиальные соперники Барселона и Реал сегодня встречаются в чемпионате Испании. Главный матч для болельщиков всего мира стартует в 17:15.

Барселона – Реал онлайн трансляция: видеоповторы, фото со стадиона Камп Ноу, комментарии ключевых моментов игры.

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В Украине матч в прямом эфире покажет сервис MEGOGO.

Смотреть прямую трансляцию матча Барселона – Реал можно на спутниковых каналах:

  • Arena Sport 1 (Словения)
  • Arena Sport 6 (Хорватия)
  • Digi Sport 1 (Румыния)
  • Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)
  • MAX Sport 4 (Болгария)
  • Nova Sport 3 (Чехия)
  • ONE Sport (Израиль)
  • PrimeTel 2 (Кипр)
  • SuperSport 1 (Албания)
  • TSN Malta 4 (Мальта)

Что еще смотреть

Сегодня будет еще два интересных матча, онлайны которых доступны на нашем сайте:

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  1. Динамо – Днепр-1, чемпионат Украины, старт в 17:00
  2. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, чемпионат Англии, старт в 18:30

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Барселона

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Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

Сегодня

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
11
9:22
8
13
Львов
12
8:20
7
14
Минай
10
6:12
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
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