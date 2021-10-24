Барселона – Реал: где смотреть трансляцию матча

Список каналов, которые покажут легендарное Эль-Класико в прямом эфире

Барселона принимает Реал на Камп Ноу / Фото: Reuters

Принципиальные соперники Барселона и Реал сегодня встречаются в чемпионате Испании. Главный матч для болельщиков всего мира стартует в 17:15.

Барселона – Реал онлайн трансляция: видеоповторы, фото со стадиона Камп Ноу, комментарии ключевых моментов игры.

Реклама

В Украине матч в прямом эфире покажет сервис MEGOGO.

Смотреть прямую трансляцию матча Барселона – Реал можно на спутниковых каналах:

Arena Sport 1 (Словения)

Arena Sport 6 (Хорватия)

Digi Sport 1 (Румыния)

Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)

MAX Sport 4 (Болгария)

Nova Sport 3 (Чехия)

ONE Sport (Израиль)

PrimeTel 2 (Кипр)

SuperSport 1 (Албания)

TSN Malta 4 (Мальта)

Что еще смотреть

Сегодня будет еще два интересных матча, онлайны которых доступны на нашем сайте: