Динамо – Днепр-1: онлайн матча чемпионата Украины

Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата Украины киевское Динамо примет Днепр-1. Следить за поединком можно с помощью нашей онлайн трансляции

Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ДНЕПР-1

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На поле сойдутся первая и четвертая команды текущего чемпионата Украины. Киевляне не имеют права терять очки, ведь вчера Шахтер обыграл Ворсклу и догнал их в турнирной таблице.

Днепр-1 в случае победы имеет шанс обойти Ворсклу и подняться на третью строчку. А вот в случае поражения днепряне могут опуститься, если Заря сумеет обыграть Колос.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 11 9 2 0 29 3 26 29 Забитые 29 Пропущеные 3 Разница 26 Результаты последних матчей: В Н В В В 2 Шахтер Шах 12 9 2 1 31 6 25 29 Забитые 31 Пропущеные 6 Разница 25 Результаты последних матчей: В В Н В В 3 Ворскла Вор 12 7 3 2 21 10 11 24 Забитые 21 Пропущеные 10 Разница 11 Результаты последних матчей: П В В В В 4 Днепр-1 Дне 11 7 1 3 16 12 4 22 Забитые 16 Пропущеные 12 Разница 4 Результаты последних матчей: В В П В П 5 Заря Зар 11 6 2 3 23 15 8 20 Забитые 23 Пропущеные 15 Разница 8 Результаты последних матчей: П В В В Н 6 Александрия Але 12 5 4 3 12 10 2 19 Забитые 12 Пропущеные 10 Разница 2 Результаты последних матчей: Н П Н В П 7 Металлист 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забитые 15 Пропущеные 14 Разница 1 Результаты последних матчей: В В В В Н 8 Верес Вер 12 5 3 4 12 12 0 18 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Десна Дес 12 5 3 4 14 17 -3 18 Забитые 14 Пропущеные 17 Разница -3 Результаты последних матчей: Н Н П П В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: В П П Н В 11 Колос Кол 10 3 2 5 7 16 -9 11 Забитые 7 Пропущеные 16 Разница -9 Результаты последних матчей: П В П В П 12 Ингулец Инг 11 2 2 7 9 22 -13 8 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: П П Н П П 13 Львов Льв 12 1 4 7 8 20 -12 7 Забитые 8 Пропущеные 20 Разница -12 Результаты последних матчей: Н П П В Н 14 Минай Мин 10 1 4 5 6 12 -6 7 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: Н П П П Н 15 Черноморец Чер 12 1 4 7 12 26 -14 7 Забитые 12 Пропущеные 26 Разница -14 Результаты последних матчей: Н П П Н П 16 Мариуполь Мар 12 1 1 10 13 29 -16 4 Забитые 13 Пропущеные 29 Разница -16 Результаты последних матчей: П П П П П

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

В предыдущем туре Динамо во Львове разобралось со Львовом 4:1, но посреди недели у киевлян еще был тяжелейший выезд в Барселону, где команда Мирчи Луческу потерпела поражение 0:1.

Днепр-1 на прошлых выходных обыграл Колос 2:0, а в последних пяти матчах проигрывала лишь Заре и Шахтеру. Да и в цело у команды Игора Йовичевича всего три поражения в текущем сезоне.

СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Днепр-1 был основан только в 2015 году. За это время команды успели провести между собой пять матчей – четыре в чемпионате Украины и один – в Кубке. Киевляне одержали четыре победы, у Днепра-1 – одна виктория с памятным хет-триком Владислава Супряги.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игор Йовичевич: "Против нас Динамо будет действовать совсем не так, как против каталонцев. Наоборот – оно будет пытаться делать то же, что делала в среду Барса. В прошлом сезоне Днепр-1 проиграл Киеву дома и на выезде, но в обеих встречах у нас были определенные удачные периоды, когда мы контролировали игру, держали мяч и, считаю, выглядели лучше".

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.32, на ничью – 5.40, на победу Днепра-1 – 9.00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Динамо – Днепр-1 в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 17:00.