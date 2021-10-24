24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Динамо

17:00

СК Днепр-1

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
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Динамо – Днепр-1: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 октября, 11:54
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Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата Украины киевское Динамо примет Днепр-1. Следить за поединком можно с помощью нашей онлайн трансляции

Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Трансляцию матча
смотрите на olltv
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ОНЛАЙН ДИНАМО – ДНЕПР-1

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На поле сойдутся первая и четвертая команды текущего чемпионата Украины. Киевляне не имеют права терять очки, ведь вчера Шахтер обыграл Ворсклу и догнал их в турнирной таблице.

Днепр-1 в случае победы имеет шанс обойти Ворсклу и подняться на третью строчку. А вот в случае поражения днепряне могут опуститься, если Заря сумеет обыграть Колос.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
11
9
2
0
29
3
26
29
Забитые 29
Пропущеные 3
Разница 26
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забитые 31
Пропущеные 6
Разница 25
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П В В В В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
11
7
1
3
16
12
4
22
Забитые 16
Пропущеные 12
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В П
5
Заря Заря Зар
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые 23
Пропущеные 15
Разница 8
Результаты последних матчей: П В В В Н
6
Александрия Александрия Але
12
5
4
3
12
10
2
19
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
12
6
1
5
15
14
1
19
Забитые 15
Пропущеные 14
Разница 1
Результаты последних матчей: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П В П В П
12
Ингулец Ингулец Инг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П П
13
Львов Львов Льв
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П В Н
14
Минай Минай Мин
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
15
Черноморец Черноморец Чер
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забитые 12
Пропущеные 26
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забитые 13
Пропущеные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П П П

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

В предыдущем туре Динамо во Львове разобралось со Львовом 4:1, но посреди недели у киевлян еще был тяжелейший выезд в Барселону, где команда Мирчи Луческу потерпела поражение 0:1.

Днепр-1 на прошлых выходных обыграл Колос 2:0, а в последних пяти матчах проигрывала лишь Заре и Шахтеру. Да и в цело у команды Игора Йовичевича всего три поражения в текущем сезоне.

СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Днепр-1 был основан только в 2015 году. За это время команды успели провести между собой пять матчей – четыре в чемпионате Украины и один – в Кубке. Киевляне одержали четыре победы, у Днепра-1 – одна виктория с памятным хет-триком Владислава Супряги.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игор Йовичевич: "Против нас Динамо будет действовать совсем не так, как против каталонцев. Наоборот – оно будет пытаться делать то же, что делала в среду Барса.

В прошлом сезоне Днепр-1 проиграл Киеву дома и на выезде, но в обеих встречах у нас были определенные удачные периоды, когда мы контролировали игру, держали мяч и, считаю, выглядели лучше".

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.32, на ничью – 5.40, на победу Днепра-1 – 9.00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Динамо – Днепр-1 в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 17:00.

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2.77

3.90

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
11
9:22
8
13
Львов
12
8:20
7
14
Минай
10
6:12
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
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