Динамо – Днепр-1: где смотреть матч чемпионата Украины

В воскресенье, 24 октября, киевское Динамо в 12-м туре чемпионата Украины примет Днепр-1. Смотреть матч можно на ТВ и в интернете

Динамо встретится с Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Поединок пройдет на "Олимпийском" и начнется в 17:00. Онлайн Динамо – Днепр-1 уже есть на нашем сайте.

Где смотреть матч Динамо – Днепр-1

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Динамо пока возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, но вчера Шахтер выиграл свой поединок 12-го тура против Ворсклы и догнал киевлян. Сегодняшняя осечка может дорого стоить команде Мирчи Луческу.

Днепр-1 идет на четвертом месте и в случае победы может подняться в ТОП-3. А поражение может откинуть команды еще ниже, ведь на пятки им наступает Заря.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 11 9 2 0 29 3 26 29 Забитые 29 Пропущеные 3 Разница 26 Результаты последних матчей: В Н В В В 2 Шахтер Шах 12 9 2 1 31 6 25 29 Забитые 31 Пропущеные 6 Разница 25 Результаты последних матчей: В В Н В В 3 Ворскла Вор 12 7 3 2 21 10 11 24 Забитые 21 Пропущеные 10 Разница 11 Результаты последних матчей: П В В В В 4 Днепр-1 Дне 11 7 1 3 16 12 4 22 Забитые 16 Пропущеные 12 Разница 4 Результаты последних матчей: В В П В П 5 Заря Зар 11 6 2 3 23 15 8 20 Забитые 23 Пропущеные 15 Разница 8 Результаты последних матчей: П В В В Н 6 Александрия Але 12 5 4 3 12 10 2 19 Забитые 12 Пропущеные 10 Разница 2 Результаты последних матчей: Н П Н В П 7 Металлист 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забитые 15 Пропущеные 14 Разница 1 Результаты последних матчей: В В В В Н 8 Верес Вер 12 5 3 4 12 12 0 18 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Десна Дес 12 5 3 4 14 17 -3 18 Забитые 14 Пропущеные 17 Разница -3 Результаты последних матчей: Н Н П П В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: В П П Н В 11 Колос Кол 10 3 2 5 7 16 -9 11 Забитые 7 Пропущеные 16 Разница -9 Результаты последних матчей: П В П В П 12 Ингулец Инг 11 2 2 7 9 22 -13 8 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: П П Н П П 13 Львов Льв 12 1 4 7 8 20 -12 7 Забитые 8 Пропущеные 20 Разница -12 Результаты последних матчей: Н П П В Н 14 Минай Мин 10 1 4 5 6 12 -6 7 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: Н П П П Н 15 Черноморец Чер 12 1 4 7 12 26 -14 7 Забитые 12 Пропущеные 26 Разница -14 Результаты последних матчей: Н П П Н П 16 Мариуполь Мар 12 1 1 10 13 29 -16 4 Забитые 13 Пропущеные 29 Разница -16 Результаты последних матчей: П П П П П

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Кстати, из пяти матчей между командами Днепр-1 смог выиграть только один – в 2020 году. Две предыдущие встречи завершились победами киевлян.

Букмекеры не верят, что Днепр-1 сможет создать проблемы Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.32, на ничью – 5.40, на победу Днепра-1 – 9.00.