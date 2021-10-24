Динамо – Днепр-1: где смотреть матч чемпионата Украины

В воскресенье, 24 октября, киевское Динамо в 12-м туре чемпионата Украины примет Днепр-1. Смотреть матч можно на ТВ и в интернете
Динамо встретится с Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Поединок пройдет на "Олимпийском" и начнется в 17:00. Онлайн Динамо – Днепр-1 уже есть на нашем сайте.
Где смотреть матч Динамо – Днепр-1
"2+2"
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Динамо пока возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, но вчера Шахтер выиграл свой поединок 12-го тура против Ворсклы и догнал киевлян. Сегодняшняя осечка может дорого стоить команде Мирчи Луческу.
Днепр-1 идет на четвертом месте и в случае победы может подняться в ТОП-3. А поражение может откинуть команды еще ниже, ведь на пятки им наступает Заря.
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Кстати, из пяти матчей между командами Днепр-1 смог выиграть только один – в 2020 году. Две предыдущие встречи завершились победами киевлян.
Букмекеры не верят, что Днепр-1 сможет создать проблемы Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.32, на ничью – 5.40, на победу Днепра-1 – 9.00.