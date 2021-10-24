24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Динамо – Дніпро-1: де дивитися матч чемпіонату України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 жовтня, 13:47
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У неділю, 24 жовтня, київське Динамо в 12-му турі чемпіонату України прийме Дніпро-1. Дивитися матч можна на ТБ і в інтернеті
Динамо зустрінеться з Дніпром-1
Динамо зустрінеться з Дніпром-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поєдинок пройде на "Олімпійському" і розпочнеться о 17:00. Онлайн Динамо – Дніпро-1 вже є на нашому сайті.

Де дивитися матч Динамо – Дніпро-1

Трансляцію матчу
дивiться на olltv
Дивитися

"2+2"
Youtube

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Динамо поки очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, але вчора Шахтар виграв свій поєдинок 12-го туру проти Ворскли і наздогнав киян. Сьогоднішня осічка може дорого коштувати команді Мірчі Луческу.

Дніпро-1 йде на четвертому місці і в разі перемоги може піднятися в ТОП-3. А поразка може відкинути команди ще нижче, адже на п'яти їм наступає Зоря.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
11
9
2
0
29
3
26
29
Забиті 29
Пропущені 3
Різниця 26
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забиті 31
Пропущені 6
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забиті 21
Пропущені 10
Різниця 11
Результати останніх матчів: П В В В В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
11
7
1
3
16
12
4
22
Забиті 16
Пропущені 12
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В П В П
5
Зоря Зоря Зор
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті 23
Пропущені 15
Різниця 8
Результати останніх матчів: П В В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
12
5
4
3
12
10
2
19
Забиті 12
Пропущені 10
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н П Н В П
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
12
6
1
5
15
14
1
19
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забиті 14
Пропущені 17
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забиті 7
Пропущені 16
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В П В П
12
Інгулець Інгулець Інг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П Н П П
13
Львів Львів Льв
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забиті 8
Пропущені 20
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н П П В Н
14
Минай Минай Мин
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П П Н
15
Чорноморець Чорноморець Чор
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забиті 12
Пропущені 26
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П П П П П

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До речі, з п'яти матчів між командами Дніпро-1 зміг виграти тільки один – в 2020 році. Дві попередні зустрічі завершилися перемогами киян.

Букмекери не вірять, що Дніпро-1 зможе створити проблеми Динамо: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.32, на нічию – 5.40, на перемогу Дніпра-1 – 9.00.

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3.90

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
11
9:22
8
13
Львів
12
8:20
7
14
Минай
10
6:12
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
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Неділя, 24 жовтня
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