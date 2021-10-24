Динамо – Дніпро-1: де дивитися матч чемпіонату України

У неділю, 24 жовтня, київське Динамо в 12-му турі чемпіонату України прийме Дніпро-1. Дивитися матч можна на ТБ і в інтернеті

Динамо зустрінеться з Дніпром-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поєдинок пройде на "Олімпійському" і розпочнеться о 17:00. Онлайн Динамо – Дніпро-1 вже є на нашому сайті.

Де дивитися матч Динамо – Дніпро-1

"2+2"

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Динамо поки очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, але вчора Шахтар виграв свій поєдинок 12-го туру проти Ворскли і наздогнав киян. Сьогоднішня осічка може дорого коштувати команді Мірчі Луческу.

Дніпро-1 йде на четвертому місці і в разі перемоги може піднятися в ТОП-3. А поразка може відкинути команди ще нижче, адже на п'яти їм наступає Зоря.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 11 9 2 0 29 3 26 29 Забиті 29 Пропущені 3 Різниця 26 Результати останніх матчів: В Н В В В 2 Шахтар Шах 12 9 2 1 31 6 25 29 Забиті 31 Пропущені 6 Різниця 25 Результати останніх матчів: В В Н В В 3 Ворскла Вор 12 7 3 2 21 10 11 24 Забиті 21 Пропущені 10 Різниця 11 Результати останніх матчів: П В В В В 4 Дніпро-1 Дні 11 7 1 3 16 12 4 22 Забиті 16 Пропущені 12 Різниця 4 Результати останніх матчів: В В П В П 5 Зоря Зор 11 6 2 3 23 15 8 20 Забиті 23 Пропущені 15 Різниця 8 Результати останніх матчів: П В В В Н 6 Олександрія Оле 12 5 4 3 12 10 2 19 Забиті 12 Пропущені 10 Різниця 2 Результати останніх матчів: Н П Н В П 7 Металіст 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забиті 15 Пропущені 14 Різниця 1 Результати останніх матчів: В В В В Н 8 Верес Вер 12 5 3 4 12 12 0 18 Забиті 12 Пропущені 12 Різниця 0 Результати останніх матчів: В В Н П П 9 Десна Дес 12 5 3 4 14 17 -3 18 Забиті 14 Пропущені 17 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н Н П П В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П П Н В 11 Колос Кол 10 3 2 5 7 16 -9 11 Забиті 7 Пропущені 16 Різниця -9 Результати останніх матчів: П В П В П 12 Інгулець Інг 11 2 2 7 9 22 -13 8 Забиті 9 Пропущені 22 Різниця -13 Результати останніх матчів: П П Н П П 13 Львів Льв 12 1 4 7 8 20 -12 7 Забиті 8 Пропущені 20 Різниця -12 Результати останніх матчів: Н П П В Н 14 Минай Мин 10 1 4 5 6 12 -6 7 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: Н П П П Н 15 Чорноморець Чор 12 1 4 7 12 26 -14 7 Забиті 12 Пропущені 26 Різниця -14 Результати останніх матчів: Н П П Н П 16 Маріуполь Мар 12 1 1 10 13 29 -16 4 Забиті 13 Пропущені 29 Різниця -16 Результати останніх матчів: П П П П П

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До речі, з п'яти матчів між командами Дніпро-1 зміг виграти тільки один – в 2020 році. Дві попередні зустрічі завершилися перемогами киян.

Букмекери не вірять, що Дніпро-1 зможе створити проблеми Динамо: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.32, на нічию – 5.40, на перемогу Дніпра-1 – 9.00.