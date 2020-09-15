Автобус сборной Украины держали после матча с Испанией: что сделал Шевченко

Теперь никто из футболистов не чувствует груза вины и не приедет на сбор с опущенными глазами

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины по футболу Николай Васильков рассказал, как Андрей Шевченко повел себя после разгромного поражения в Лиги наций. Напомним, что 6 сентября "сине-желтые" уступили в Мадриде со счетом 0:4.

"Сразу же после матча был небольшой экспресс-анализ. И тренер,и игроки задержались в раздевалке и произошел обмен мыслями. Что же все-таки сделали не так? У нашего тренера нет такой границы, которая иногда бывает между наставником и игроками – он закрывается, и все чувствуют свою вину. Нет. Это – коллективное дело. Да, счет 0:4 – очень неприятно. Это большой удар по команде. Мы второй раз за время работы Шевченко с 2016 года пропустили четыре гола в одном матче. Было 1:4 со Словакией в Лиге наций, но поединок тогда ничего не решал, и мы экспериментировали. Сейчас несколько иная ситуация, хотя это еще не финальный турнир и в целом турнир не с той степенью ответственности, как может быть", – рассказал Васильков на заседании "Эксперт клуба".

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Николай Васильков/Фото пресс-службы Parimatch

"И после матча Шевченко посидел некоторое время с игроками, все обговорил. Даже автобус держали. Шевченко подчеркнул: очень важно, что они не отошли от своей схематики игры. То есть, несмотря на счет, все-таки пытались разыгрывать мяч короткими и средними передачами, выходить в атаку через пас. Хоть это слабо удавалось. Конечно, дальше будут и другие выводы. Но шаг навстречу футболистам он сделал, и никто не чувствует груза своей вины и не приедет с опущенными глазами на следующий сбор. А он начнется так же вдохновенно, как и все наши сборы – достаточно весело, в уютной семейной атмосфере", – заключил Николай.

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Ранее мы сообщали, как футболисты Украины переживают разгромы. Но Андрей Шевченко не делал трагедии из неудачи в Лиге наций.

Также эксперты считают, что "в Украине только два вратаря отвечают уровню сборной".

Смотрите сюжет о матче Украина – Швейцария

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