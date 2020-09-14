"Неделя проходит, а кто-то из запоя не вышел": как футболисты Украины переживают разгромы

Сборная Испании – один из самых неудобных соперников для Украины. Но за последние пару лет команда Андрея Шевченко приучила всех, что может дать бой любому оппоненту. Поэтому разгром от испанцев 0:4 во втором туре Лиги наций стал таким разочарованием, как для "сине-желтых", так и для болельщиков. Бывший игрок сборной и тренер команды (U-17) Сергей Нагорняк рассказал, как наставнику поддержать игроков в такой ситуации.

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"Уже 20 лет прошло с тех пор, как Андрей Шевченко уехал играть за границу. И есть разница между ментальностью нашей и иностранцев. За границей отыграли матч и, даже если 0:4, через полчаса об этом забывают. Они переключают свой мозг на следующий поединок. Жизнь на этом не заканчивается. Поколение Николая Матвиенко уже немного другое, но все равно наши футболисты сильно переживают. И любому тренеру тяжело после 0:4. Ведь какая наша традиция? Мы переживаем очень долго – сутки, двое, трое. А бывает и неделю. Неделя проходит, а кто-то и из запоя может не выйти. Правда, такого уже нет. Но психология футболиста такова, что если каждый день будешь ему говорить, что вот ты ошибся, проиграл 0:4, то игрок через неделю скажет: "Да я и в футбол играть не умею", – заметил Нагорняк во время "Эксперт клуба".

Сергей Нагорняк/Фото Parimatch

Тренер отмечает, что везде нужно искать позитив: "Как сказал Андрей Николаевич, ничего страшного в этом нет. Нужно спокойно, трезво разобраться, как и почему это произошло. Это очень хорошо, что за два года сборная приучила нас не проигрывать. Я абсолютно уверен, что в раздевалке Андрей Шевченко успокоил футболистов и с того дня, как они проиграли 0:4 Испании, уже готовится к спаррингу с Францией. И только так должно быть, потому что жизнь не заканчивается".

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что Украина проиграла впервые за 13 матчей, но при Шеве – крупнее всего.

Также эксперты считают, что "в Украине только два вратаря отвечают уровню сборной".

Смотрите, как сборная Украины играла в поединке с Испанией

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