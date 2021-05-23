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Аталанта – Милан: где смотреть итальянскую битву за Лигу чемпионов

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
23 мая, 13:35
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Важный матч последнего тура Серии А пройдет в Бергамо в воскресенье вечером в 21:45. Четыре команда борются за три путевки в элитный еврокубок
Руслан Малиновский и Марио Пашалич
Руслан Малиновский и Марио Пашалич / Фото: Reuters

Сегодня завершается сезон 2020/2021 в чемпионате Италии. До последнего тура идет борьба за места в еврокубках – и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Важным для обоих соперников будет поединок Аталанта – Милан, который начнется в 21:45.

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Команда украинца Руслана Малиновского, которого уже признали лучшим игроком мая на Апеннинах, будет отстаивать второе место в борьбе с коллективом знакового шведа Златана Ибрагимовича. Аталанта в любом случае не опустится ниже четвертой строчке и в следующем сезоне снова выступит в Лиге чемпионов. А вот гостям очки очень нужны. Также многое будет зависеть и от матчей Наполи – Верона и Болонья – Ювентус.

На украинском телевидении встречу в Бергамо в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Старт трансляции в 21:40. В интернете ее можно смотреть на платформе OLL.TV (по подписке).

В тренде

Тем временем, на травмированного форварда сборной Украины появился еще один претендент.

Вспомним, как Аталанта и Дженоа выдали голевую феерию неделю назад:

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