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Аталанта – Мілан: де дивитися італійську битву за Лігу чемпіонів

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
23 травня, 13:35
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Важливий матч останнього туру Серії А пройде в Бергамо в неділю ввечері о 21:45. Чотири команда борються за три путівки в елітний єврокубок
Руслан Малиновський і Маріо Пашаліч
Руслан Малиновський і Маріо Пашаліч / Фото: Reuters

Сьогодні завершується сезон 2020/2021 в чемпіонаті Італії. До останнього туру йде боротьба за місця в єврокубках – і в Лізі чемпіонів, і в Лізі Європи. Важливим для обох суперників буде поєдинок Аталанта – Мілан, який розпочнеться о 21:45.

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Команда українця Руслана Малиновського, якого вже визнали найкращим гравцем травня на Апеннінах, буде відстоювати друге місце в боротьбі з колективом знакового шведа Златана Ібрагімовича. Аталанта в будь-якому випадку не опуститься нижче четвертому рядку і в наступному сезоні знову виступить в Лізі чемпіонів. А ось гостям окуляри дуже потрібні. Також багато що залежатиме і від матчів Наполі – Верона і Болонья – Ювентус.

На українському телебаченні зустріч в Бергамо в прямому ефірі покаже канал "Футбол 2". Старт трансляції о 21:40. В інтернеті її можна дивитися на платформі OLL.TV (за підпискою).

В тренді

Тим часом, на травмованого форварда збірної України з'явився ще один претендент.

Згадаймо, як Аталанта і Дженоа видали гольову феєрію тиждень тому:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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