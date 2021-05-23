На форварда сборной Украины, получившего травму, появился еще один претендент

Повреждение Романа Яремчука в матче чемпионата Бельгии оказалось несерьезным. В своих рядах львовянина хочет видеть французский середняк – Ницца

Роман Яремчук / Фото: Twitter

В субботу вечером трое украинцев сыграли в чемпионате Бельгии в победном для их команды матче. В игре против Мехелена Безус обеспечил Генту путевку в еврокубки, а Яремчук получил травму. Болельщики и тренерский штаб сборной Украины встревожились известием о проблемах форварда.

Однако, как сообщили сегодня в новостях телеканала Футбол 1, повреждение Романа не угрожает его приезду в лагерь нашей национальной команды и участию в Евро-2020. Уже на следующей неделе основной нападающий "сине-желтых" приступит к тренировкам в Харькове. Тем временем, на нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Украина – Бахрейн.

Кроме того, еще один клуб из еврочемпионатов ТОП-5 проявил интерес к Яремчуку. Бельгийское издание Voetbal Nieuws пишет, что в покупке 25-летнего украинца заинтересована Ницца – середняк французской Лиги 1. Представитель клуба приезжал в Бельгию смотреть на игру забивного форварда и даже встретился с ним и провел беседу. Хотя, думается, после чемпионата Европы уроженец Львова может получить предложения от более именитых клубов. Напомним, ранее им предметно интересовались итальянская Рома и португальский Спортинг.

Читайте, что говорил Яремчук о премиях в сборной. Смотрите, как Роман забивал за Украину в отборе на ЧМ: