Ассист Зинченко помог МанСити реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов

Команда Пепа Гвардиолы отгрузила Ньюкаслу пять мячей и увеличила отрыв от Ливерпуля

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Манчестер Сити не упустил случая воспользоваться осечкой главного конкурента за чемпионство. В матче против Ньюкасла "горожане" забили пять безответных мячей. В одном из них непосредственного участие принял Александр Зинченко.

Украинский универсал вышел на матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут игрового времени.

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Голевой пас Зинченко отдал на 90-й минуте матча. Александр отправил "пас-конфетку" на Фила Фодена, который в упор расстрелял ворота Ньюкасла.

WHAT A DAY FOR UKRAINIAN LBs



Zinchenko grabs himself an assist



For Citys FOURTH v Newcastle



Zinchenko with a little ball into the six yard box and Foden taps in first time



City 5-0 Newcastle! pic.twitter.com/aqtKLJ7tSA — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2022

Для украинца этот ассист стал четвертым в сезоне. Напомним, что в матче с Уотфордом Зинченко отдал юбилейный голевой пас.

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Гол Фодена стал четвертым в матче. Также голы в поединке забивали Стерлинг – на его счету дубль, Лапорт и Родри.

АПЛ. 36-й тур

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Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0

Голы: Стерлинг, 19, 90+3, Лапорт, 38, Родри, 61, Фоден, 90.

Манчестер Сити: Эдерсон, Зинченко, Ляпорт (Иган-Райли, 87), Рубен Диаш (Фернандиньо, 46), Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брюйне, Грилиш, Габриэл Жезус (Фоден, 63), Стерлинг.

Ньюкасл: Дубравка, Таргетт, Берн, Ласкеллес, Крафт (Триппьер, 68), Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Сен-Максимен, Вуд (Уилсон, 68), Альмирон (Мерфи, 80).

Манчестер Сити лидирует в АПЛ, опережая Ливерпуль на три очка. До конца чемпионата командам предстоит сыграть еще по три матча.

Напомним, что сегодня свой дебютний гол за Эвертон забил Виталий Миколенко. Благодаря результативным действиям украинца "ириски" выбрались из зоны вылета.