Ассист Зинченко помог МанСити реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов

Манчестер Сити не упустил случая воспользоваться осечкой главного конкурента за чемпионство. В матче против Ньюкасла "горожане" забили пять безответных мячей. В одном из них непосредственного участие принял Александр Зинченко.

Украинский универсал вышел на матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут игрового времени.

Голевой пас Зинченко отдал на 90-й минуте матча. Александр отправил "пас-конфетку" на Фила Фодена, который в упор расстрелял ворота Ньюкасла.

WHAT A DAY FOR UKRAINIAN LBs



Zinchenko grabs himself an assist



For Citys FOURTH v Newcastle



Zinchenko with a little ball into the six yard box and Foden taps in first time



City 5-0 Newcastle! pic.twitter.com/aqtKLJ7tSA