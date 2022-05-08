Асист Зінченка допоміг МанСіті реабілітуватися за виліт із Ліги чемпіонів

Команда Пепа Гвардіоли відвантажила Ньюкаслу п'ять м'ячів та збільшила відрив від Ліверпуля

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Манчестер Сіті не пропустив нагоди скористатися осічкою головного конкурента за чемпіонство. У матчі проти Ньюкасла "городяни" забили п'ять м'ячів. В одному з них безпосередню участь взяв Олександр Зінченко.

Український універсал вийшов на матч у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин ігрового часу.

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Гольовий пас Зінченко віддав на 90 хвилині матчу. Олександр відправив "пас-цукерку" на Філа Фодена, який розстріляв ворота Ньюкасла.

WHAT A DAY FOR UKRAINIAN LBs



Zinchenko grabs himself an assist



For Citys FOURTH v Newcastle



Zinchenko with a little ball into six yard box and Foden taps in first time



City 5-0 Newcastle! pic.twitter.com/aqtKLJ7tSA - Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2022

Для українця цей асист став четвертим у сезоні. Нагадаємо, що у матчі з Вотфордом Зінченко віддав ювілейний гольовий пас.

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Гол Фодена став четвертим у матчі. Також голи у поєдинку забивали Стерлінг – на його рахунку дубль, Лапорт та Родрі.

АПЛ. 36-й тур

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Манчестер Сіті – Ньюкасл – 5:0

Голи: Стерлінг, 19, 90+3, Лапорт, 38, Родрі, 61, Фоден, 90.

Манчестер Сіті: Едерсон, Зінченко, Ляпорт (Іган-Райлі, 87), Рубен Діаш (Фернандіньо, 46), Жоау Канселу, Гюндоган, Ернандес, Де Брюйне, Гриліш, Габріел Жезус (Фоден, 63), Стерлінг.

Ньюкасл: Дубравка, Таргетт, Берн, Ласкеллес, Крафт (Тріпп'єр, 68), Жоелінтон, Лонгстафф, Гімарайнс, Сен-Максимен, Вуд (Вілсон, 68), Альмірон (Мерфі, 80).

Манчестер Сіті лідирує в АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на три очки. До кінця чемпіонату командам належить зіграти ще по три матчі.

Нагадаємо, що сьогодні свій дебютний гол за Евертон забив Віталій Міколенко . Завдяки результативним діям українця "іриски" вибралися із зони вильоту.