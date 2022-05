Асист Зінченка допоміг МанСіті реабілітуватися за виліт із Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті не пропустив нагоди скористатися осічкою головного конкурента за чемпіонство. У матчі проти Ньюкасла "городяни" забили п'ять м'ячів. В одному з них безпосередню участь взяв Олександр Зінченко.

Український універсал вийшов на матч у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин ігрового часу.

Гольовий пас Зінченко віддав на 90 хвилині матчу. Олександр відправив "пас-цукерку" на Філа Фодена, який розстріляв ворота Ньюкасла.

WHAT A DAY FOR UKRAINIAN LBs



Zinchenko grabs himself an assist



For Citys FOURTH v Newcastle



Zinchenko with a little ball into six yard box and Foden taps in first time



City 5-0 Newcastle! pic.twitter.com/aqtKLJ7tSA