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АЕК – "Заря": прогноз матча Лиги Европы от известного комментатора

26 ноября, 18:38

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов ожидает, что в Афинах болельщики увидят голы в исполнении обоих клубов

В четверг, 26 ноября, в Афинах, на стадионе "Спирос Луис" состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Местный АЕК принимает луганскую "Зарю". Начало поединка – в 19:55 по киевскому времени. Смотреть АЕК – "Заря" онлайн можно в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Луганская команда сохраняет математические шансы на выход в следующий раунд, но для этого им нужно исключительно побеждать во всех оставшихся матчах и надеяться на осечки всех соперников, кроме "Лестера". У "Зари" ни одного очка после трех туров и последнее место в группе G, выше идет АЕК с тремя очками, у "Браги" – шесть, у "лисиц" из Англии – девять. Казалось, что в домашней встрече с греками подопечные Скрипника точно не проиграют, но они пропустили больше всего (1:4).

Свой последний на сегодняшний день поединок "Заря" провела 8 ноября, затем была пауза на сборные, а игру чемпионата против "Олимпика" перенесли из-за вспышки коронавируса в донецком клубе. Последняя победа "черно-белых" случилась месяц назад – 25 октября, когда они разгромили "Рух" (4:0). В чемпионате луганчане занимают непривычное девятое место. В Грецию не полетели Цвек и Руфати.

У АЕКа вне игры только Дамиан Щиманский. Зато у них трехматчевая победная серия. Накануне команда Карреры разгромила "Лариссу" в чемпионате (4:1) и идет на четвертом месте греческой Суперлиги.

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Возможно, веры в турнирный успех у нашей команды в Лиге Европы уже и немного, но вопрос имиджа никто не отменял. Думаю, на этот раз "Заря" не проиграет. Допускаю, что обе команды забьют.

Смотрите, как "Заря" проиграла АЕКу в Запорожье 1:4

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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прогноз Лига Европы Заря Луганск АЕК Греция

Источник: Сегодня|Спорт

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