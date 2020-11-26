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АЕК – "Заря": во сколько и где смотреть матч Лиги Европы

26 ноября, 16:48

Олег Люлька Олег Люлька

Поединок в Афинах начнется в 19:55 и будет показан на ТВ и в интернете

Сегодня луганская "Заря" проведет матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Первыми очками после трех поражений кряду команда Виктора Скрипника попытается разжиться в Греции в поединке против афинского клуба АЕК. Начало – в 19:55 по киевскому времени. Онлайн матча АЕК – "Заря" с видео голов доступен на нашем сайте.

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АЕК – "ЗАРЯ": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч АЕК – "Заря" в четверг, 26 ноября, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также посмотреть игру в прямой трансляции можно на интернет-платформе OLL.TV.

"Заря" (Луганск)

"Заря" (Луганск) / Фото: Reuters

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Несмотря на ноль очков в первых трех матчах Лиги Европы, "Заря" сохраняет теоретические шансы на выход в евровесну. Ей нужно выигрывать все свои оставшиеся поединки в группе и надеяться, что сегодня "Лестер" на выезде не проиграет "Браге".

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Отметим, что аналитики букмекерских контор фаворитом матча АЕК – "Заря" считают греков, давая на их успех коэффициент около 1.80. На "Зарю" можно поставить с коэффициентом 4.80, на ничью – 3.80. Самые вероятные счета – 1:0 (коэффициент – 7.60), 1:1 (7.40) и 2:1 (8.40) в пользу хозяев.

Смотрите, как АЕК обыграл "Зарю" в Луганске 4:1

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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Лига Европы где смотреть Заря Луганск АЕК Греция

Источник: Сегодня|Спорт

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