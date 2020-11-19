Украинский клуб хотели купить китайцы и арабы. Отпугнула война и коррупция

В Украине мог бы появиться еще один суперклуб

Бывший генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что в свое время бронзовым призером чемпионата Украины интересовались инвесторы из Китая и арабских стран. Однако их отпугнула ситуация внутри нашей страны.

"Когда мы играли с "Эспаньолом", я общался с их владельцами, китайцами. Они мне говорят, что у них бюджет 100 миллионов евро. Я говорю, дайте нам 20 миллионов, и мы будем играть в Лиге чемпионов. Их это заинтересовало. Но отпугнула ситуация в Украине: война, непонятная экономика, патологическая коррупция.

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Года четыре назад через одну австрийскую юридическую компанию на "Зарю" выходили также арабы. Мы разговаривали, им было интересно, но опять же, то что происходит в Украине..." – сказал Рафаилов в интервью FootballHub.

Напомним, что матч "Олимпик" – "Заря" отменен. У хозяев некому стоять на "раме". Коронавирус скосил практически весь состав "олимпийцев". Донецкий клуб уходит на изоляцию.

Смотрите, как "Заря" играет в Лиге Европы:

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