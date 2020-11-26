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АЕК – Заря: онлайн матча украинской команды в Лиге Европы

26 ноября, 14:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Луганчане будут биться в еврокубке за свой престиж и рейтинговые очки

В четверг проходят игры 4-го тура группового этапа Лиги Европы. В одном из них луганская "Зари" играет в Греции с АЕКом. Стартовый свисток в Афинах запланирован на 19:55. Наш сайт ведет онлайн с оперативными комментариями, фотографиями и видео интересных моментов.

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АЕК – "Заря"

Турнирные расклады. Пока что подопечные Виктора Скрипника проиграли все три матча первого круга. Теоретически "Заря" может пробиться на второе место в квартете и в плей-офф, но в это с трудом верится. Так что команда просто получает международный опыт и решает свои локальные задачи.

А вот у греков шансы на выход из группы возросли после победы над украинцами. Думается, они постараются снова взять три очка, чтобы вмешаться в борьбу за первые две позиции.

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Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитом считают АЕК, давая на его успех коэффициент около 1.80. На "Зарю" можно поставить с коэффициентом 4.80, на ничью – 3.80. В матче забьют 2-3 мяча, а самые вероятные счета – 1:0 (коэф. – 7.60), 1:1 (7.40) и 2:1 (8.40).

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Где смотреть. На украинском телевидении игру покажет канал "Футбол 1". Прямая трансляция начнется в 19:50, а в 19:00 стартует программа "Путь к Гданьску". Также матч можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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Смотрите, как "Заря" уступила АЕКу дома с разгромным счетом:

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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