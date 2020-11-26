"Боруссия" – "Шахтер": аналитики нашли лучшего и худшего среди "горняков"

Вчера вечером "Шахтер" уступил "Боруссии" в Лиге чемпионов, пропустив четыре "сухих" мяча. Несмотря на две неудачи подряд, донецкая команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, занимая третье место в группе.

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По итогам дуэли в Германии аналитический сайт WhoScored раздал оценки участникам. Лучшими на поле признали авторов голов из состава хозяев: Оскара Вендта (8,8), Нико Эльведи (8,7), Бреля Эмболо (8,3) и Ларса Штиндля (8,2). А вот худшим в составах двух команд оказался вратарь "горняков" Андрей Пятов (5,3). Из шести ударов в створ ворот он отразил только два.

Довольно высокую оценку получил бразильский полузащитник гостей Алан Патрик (6,9), став лучшим в украинском коллективе. Также неплохо отработал Тараса Степаненко (6,4), хоть и получил желтую карточку.

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После игры тренер "Шахтера" назвал виновного в поражении "Боруссии". После четырех туров подопечные Луиша Каштру занимают третье место в группе, набрав четыре очка, на два опережая "Интер" и на три отставая от "Реала".

Смотрите обзор матча "Боруссия" – "Шахтер":

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